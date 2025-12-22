В Москве взорвали авто, которое могло принадлежать генерал-майору Сарварову: он 'отличился' на войне против Украины. Фото и видео

Утром в понедельник, 22 декабря, на юге Москвы прозвучал взрыв. В воздух взлетело легковое авто, один человек получил серьезные ранения.

Об этом сообщили российские СМИ. Чуть позже было названо имя пострадавшего, им оказался российский генерал Фанил Сарваров, участвовавший в войнах в Чечне, Осетии, Сирии и Украине.

Взрыв в Москве

Утром 22 декабря российские СМИ начали сообщать о том, что в южной части Москвы взорвался легковой автомобиль. Транспортное средство было припарковано во дворе жилого дома.

Вследствие взрыва, прозвучавшего около 7 часов утра по московскому времени (около 6-ти по Киеву) повреждены другие автомобили, сообщалось также о пострадавшем – водителе белого внедорожника Кia. Позже информацию о пострадавшем подтвердил Следственный комитет РФ.

"Услышали громкий взрыв, он прозвучал в районе метро Домодедово, Ясеневая улица", – цитирует слова очевидцев Telegram-канал "Осторожно, Москва"

Пострадавшего водителя, по данным росСМИ, в течение длительного времени не могли достать из машины, в которой он был заблокирован. Медики осматривали его прямо там.

"Состояние водителя оценивается как тяжёлое. Что именно взорвалось, сейчас устанавливается, но, судя по разрушениям, объект находился в передней части авто. Помимо этого, взрывом посекло минимум 7 припаркованных авто", – отметил один из российских пабликов.

