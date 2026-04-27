"Осталось около трех дней": Трамп предупредил Иран о взрыве нефтяной инфраструктуры

Иран имеет примерно три дня до "взрыва" его нефтяной инфраструктуры. Это якобы может стать следствием морской блокады портов, организованной Соединенными Штатами.

Соответствующее заявление сделал американский президент Дональд Трамп. Он дал телефонное интервью Fox News, которое транслировалось в прямом эфире в воскресенье, 26 апреля.

Глава Белого дома похвастался, что американская блокада иранских кораблей в Ормузском проливе оказалась "невероятно эффективной". Результатом, мол, является то, что Тегеран больше не получает денег.

Через нефтяную систему Ирана проходят огромные потоки нефти, но сейчас иранцы лишены танкеров, а резервуары уже почти заполнены. Это, уверен Трамп, приведет к взрыву.

"Тогда происходит внутренний взрыв этой системы: и механически, и в недрах земли. Происходит что-то, из-за чего она просто взрывается. Говорят, у них осталось примерно три дня до этого момента. И когда это произойдет, восстановить систему в прежнем виде будет невозможно. Даже если ее восстановят, это будет максимум около 50% от нынешнего уровня", – сказал президент США.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Дональд Трамп заявлял, что Тегеран готовит предложение, которое может удовлетворить требования Вашингтона. Он считает, что переговоры между сторонами в ближайшее время могут возобновиться.

– Чуть позже американский президент сообщил, что иранцы озвучили свой вариант предложения: Тегеран сделал некоторые уступки, однако этого недостаточно для достижения договоренностей.

