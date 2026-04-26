Иран передал США обновленное предложение после отмены переговоров: Трамп дал оценку

Иран передал Соединенным Штатам обновленное предложение после отмены переговоров в Пакистане. Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран сделал уступки, однако этого недостаточно для достижения договоренностей.

Переговорный процесс сопровождается напряженными заявлениями сторон и остается нестабильным. Об этом сообщает CNN.

Трамп заявил, что предложение лучше, но недостаточно

Президент США Дональд Трамп сообщил, что после отмены поездки американской делегации в Исламабад Иран оперативно передал новый вариант договоренностей.

По словам Трампа, обновленный документ поступил примерно через десять минут после принятия решения об отмене переговоров. Он подчеркнул, что новое предложение выглядит выгоднее предыдущего, однако его условий все еще недостаточно для заключения полноценного соглашения.

В то же время президент подчеркнул, что принципиальных изменений в позициях сторон не произошло, а сам процесс остается сложным.

Отмена визита американской делегации

Ожидалось, что специальный посланник США Стив Уиткофф и советник президента Джаред Кушнер отправятся в Исламабад для участия в переговорах.

Впрочем, в субботу Дональд Трамп в последний момент отменил их поездку. Официальные причины такого решения не детализировались, однако именно после этого Иран прислал обновленное предложение.

Позиция Ирана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не согласится на "принудительные переговоры" с Соединенными Штатами.

Во время телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом он отметил, что действия Вашингтона подрывают доверие и затрудняют диалог. По его словам, прогресс будет невозможен без прекращения давления со стороны США.

Также Пезешкиан отметил, что Соединенные Штаты должны устранить практические препятствия, в частности ограничения для судов, следующих в иранские порты и из них.

Роль Пакистана

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заверил иранскую сторону, что Исламабад и в дальнейшем будет прилагать усилия для содействия миру и безопасности в регионе.

Он подчеркнул, что Пакистан поддерживает дипломатический путь урегулирования и готов оставаться площадкой для переговоров.

Дальнейшие шаги

Иранская делегация во главе с министром иностранных дел Аббасом Арагчи после визита в Исламабад отправилась в Маскат для продолжения региональных консультаций.

Таким образом, переговоры между США и Ираном продолжаются, однако стороны пока не демонстрируют готовности к быстрому компромиссу, несмотря на обмен новыми предложениями.

Ранее OBOZ.UA сообщал, що президент США Дональд Трамп планирует направить своего спецпредставителя Стива Уиткоффа и советника Джареда Кушнера в Исламабад для участия в переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Встреча может состояться уже в ближайшие дни на территории Пакистана.

