'Они сделают предложение, а мы посмотрим': Трамп сказал, чего ожидает от Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран готовит предложение, которое может удовлетворить требования Вашингтона. Тем более переговоры между сторонами в Пакистане могут в ближайшее время возобновиться.

Однако содержание будущей инициативы Тегерана не известно. Об этом сообщает Reuters.

Известно, что американская сторона будет рассматривать предложение Ирана только после его официального представления. Трамп считает, что ключевыми условиями потенциальной сделки остаются отказ Тегерана от обогащенного урана и обеспечение свободного прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

Специальные представители США в ближайшее время отправятся в Исламабад для переговоров с иранской делегацией. Иран будет представлять министр иностранных дел Аббасом Аракчи, который уже прибыл в регион для обсуждения возможных параметров договоренностей.

Пока Трамп не спешит раскрывать детали относительно участников переговоров, однако подтвердил, что Вашингтон контактирует с действующим руководством Ирана.

К тому же в море все стабильно. Блокада иранских портов будет сохраняться до тех пор, пока не будет достигнуто конкретное соглашение. Решение о ее отмене будет зависеть от содержания предложения, которое представит Тегеран.

Ранее OBOZ.UA сообщал, президент США Дональд Трамп отменил визит своих представителей в Пакистан, где планировались непрямые переговоры с Ираном. На данный момент американская сторона не намерена тратить время на поездки без четких гарантий результата.

