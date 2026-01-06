'Огромный шаг для свободы': лидер венесуэльской оппозиции заявила, что хочет разделить Нобелевскую премию мира с Трампом

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что хотела бы разделить Нобелевскую премию мира с президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, действия Вашингтона стали решающими для событий в стране. Она назвала падение режима Мадуро большим шагом для человечества, свободы и достоинства.

Как пишет Euronews об этом Мачадо сказала в интервью американскому телеканалу Fox News в понедельник после военного вмешательства США в Венесуэле и отстранения от власти Николаса Мадуро. В разговоре с ведущим Шоном Геннити она прямо сказала, что готова поделиться престижной международной наградой с Дональдом Трампом.

В интервью Мачадо подчеркнула значение роли США в смене власти в Венесуэле. Она отметила, что последний раз общалась с американским президентом 10 октября, в день объявления ее лауреатом Нобелевской премии мира.

Реакция оппозиции

Мария Корина Мачадо подчеркнула, что считает премию достижением не лично своим, а всего венесуэльского народа. По ее словам, именно граждане страны хотели бы разделить эту награду с президентом США.

Она сказала, что мечтает лично поблагодарить Дональда Трампа. В эфире Fox News Мачадо добавила, что для венесуэльцев это символический жест после многих лет политической борьбы и репрессий. Продолжение этой темы она связала с надеждой на скорое возвращение в страну.

Мария Корина Мачадо заявила, что планирует вернуться в Венесуэлу как можно скорее. Она сказала, что считает это важным шагом после событий последних недель и изменения политической ситуации в стране.

Оппозиционерка напомнила, что в декабре ненадолго появилась на публике в Осло, где получила Нобелевскую премию мира. До этого времени она скрывалась после задержания 9 января, когда присоединилась к антиправительственной акции протеста в столице Каракасе.

Политический путь

Марии Корини Мачадо 58 лет. Она получила Нобелевскую премию мира за самый серьезный за много лет мирный вызов власти Николаса Мадуро и его правительству.

В 2023 году Мачадо одержала убедительную победу на праймериз венесуэльской оппозиции, набрав 93 процента голосов. Однако ей запретили занимать государственные должности, что лишило возможности баллотироваться на президентских выборах в 2024 году.

Кандидатом от оппозиции вместо Мачадо стал Эдмундо Гонсалес. По данным подсчетов на избирательных участках, именно он, по оценкам оппозиции, одержал убедительную победу.

Однако официально победителем объявили Николаса Мадуро. Эти результаты широко расценили как следствие очевидных фальсификаций, что вызвало новую волну протестов и международной критики.

Позиция Трампа

Интервью Марии Корины Мачадо вышло в эфир через несколько дней после заявлений Дональда Трампа о нежелании сотрудничать с ней. Президент США публично выразил сомнения относительно ее лидерских качеств.

Трамп сказал, что ей было бы очень сложно возглавить страну. По его словам, Мачадо якобы не имеет достаточной поддержки и уважения внутри Венесуэлы, хотя он назвал ее приятным человеком.

Несмотря на критику, в октябре Дональд Трамп позвонил Мачадо, чтобы поздравить ее с получением Нобелевской премии мира. В то же время американские медиа сообщали, что он был недоволен тем, что оппозиционерка приняла награду.

По этим сообщениям, Трамп считал, что премию должны были передать ему. Сама Мачадо ранее частично посвящала награду президенту США, который неоднократно заявлял, что заслуживает этого признания.

Смена власти

В понедельник Делси Родригес, которая ранее занимала должности вице-президента и министра нефти Венесуэлы, приняла присягу как временный президент. Она заявила о готовности сотрудничать с администрацией Дональда Трампа.

В этот же день Николас Мадуро появился в суде Нью-Йорка, где против него рассматривают дело по обвинениям, связанным с наркотиками. Эти события стали завершением длительного политического противостояния в стране.

