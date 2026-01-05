В Нью-Йорке прошло первое заседание суда над Мадуро: когда ожидать приговора

Свергнутый президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес приняли участие в первом заседании суда в Нью-Йорке по обвинениям в незаконном обороте наркотиков и оружия. Они не признали себя виновными, а Мадуро заявил, что является "военнопленным".

Как передает CNN, приговор по делу стоит ожидать не ранее 2027 года. В понедельник, 5 января, судья лишь утвердил график обмена доказательствами и предварительных ходатайств.

Под зданием суда параллельно состоялись два митинга: одни приветствовали арест диктатора, а другие протестовали против него.

Сторонники задержания Мадуро скандировали: "Кто мы? Венесуэла! Чего мы хотим? Свободы!" Среди толпы были плакаты с надписями: "Трамп – король" и "Освободите наших политических заключенных в Венесуэле". Другая группа выражала недовольство с помощью баннеров с надписями "Свободный президент Мадуро".

Что происходило на первом заседании

Мадуро и Флорес выступали с помощью переводчика. "Меня схватили в моем доме в Каракасе, Венесуэла", – заявил диктатор.

Его адвокатом стал Барри Поллак, который в 2024 году помог выйти на свободу Джулиану Ассанжу. Вероятно, одним из главных аргументов защиты будет утверждение о том, что арест посреди ночи в иностранном государстве правоохранительными органами США – это "военное похищение", которое, по словам адвоката, нарушает закон.

Мадуро сказал, что он "все еще является президентом Венесуэлы", а также "военнопленным". Адвокат политика пока не просил освобождения под залог, но отмечал, что оставляет за собой право сделать это позже.

Мадуро обязали лично явиться в суд 17 марта на новое техническое слушание.

Адвокат Флорес – Марк Доннелли, юрист из Хьюстона и бывший прокурор Министерства юстиции. Он сообщил суду, что его подзащитная получила "значительные травмы во время похищения", и предположил, что у нее может быть перелом или сильный ушиб ребер.

"Репортеры в здании суда видели повязки на голове Флорес во время заседания", – добавили в CNN. Вопрос выхода под залог Доннелли тоже не поднимал.

Суд разрешил Мадуро и его жене получить консульскую помощь от венесуэльского посольства.

Супруги не признали вину

"Я невиновен, я невиновен. Я порядочный человек", – сказал Мадуро судье по всем четырем пунктам обвинения. Позже он добавил: "Я не виноват ни в чем из того, что здесь упоминается".

Флорес придерживалась такой же тактики. "Не виновата, абсолютно невиновна", – сказала она судье.

Добавим, что дело рассматривает старший окружной судья Элвин Хеллерстайн, который в прошлом признавал неконституционным указ президента США Дональда Трампа о депортации венесуэльских мигрантов.

В чем обвиняют диктатора и его жену

Министерство юстиции США 3 января обнародовало обвинительный акт, выдвинутый против Мадуро, Флорес, сына Николаса Мадуро Герры и других венесуэльских чиновников.

Федеральные прокуроры Нью-Йорка утверждают, что "в течение более 25 лет лидеры Венесуэлы злоупотребляли своим положением, связанным с общественным доверием, и коррумпировали некогда легитимные институты, чтобы импортировать тонны кокаина в Соединенные Штаты".

Мадуро, как заявляется, был "на передовой этой коррупции" и использовал "свои незаконно полученные полномочия и институты, которые он разъедал, для транспортировки тысяч тонн кокаина в США".

Мадуро, занимая различные государственные должности, предоставлял дипломатические паспорта Венесуэлы наркоторговцам, предоставлял дипломатическое прикрытие самолетам, которые использовались для отмывания денег, полученных от наркоторговли, а его сообщники "сотрудничали с одними из самых жестоких и плодовитых наркоторговцев и наркотеррористов в мире" ради собственной выгоды.

Флорес, среди прочего, обвиняют в получении "сотен тысяч долларов взяток за посредничество во встрече между крупным наркоторговцем и директором Национального управления по борьбе с наркотиками Венесуэлы" в 2007 году.

Супруги с 2004 по 2015 год якобы совместно "приказывали похищения, избиения и убийства тех, кто был им должен деньги за наркотики или иным образом подрывал операции по торговле, включая приказ об убийстве местного наркобосса в Каракасе".

Мадуро обвиняют по четырем пунктам: сговор с целью наркотерроризма, сговор касательно импорта кокаина, хранение пулеметов и разрушительных устройств, а также сговор с целью хранения пулеметов и разрушительных устройств.

Флорес предъявлены обвинения в сговоре с целью импорта кокаина, хранении пулеметов и разрушительных устройств, а также в сговоре с целью хранения пулеметов и разрушительных устройств.

– Операцию США в Венесуэле планировали в течение нескольких месяцев; американские военные провели несколько "репетиций" по проникновению в хорошо укрепленную резиденцию венесуэльского диктатора, и для этого была создана точная копия здания.

– Соединенные Штаты ударили по Венесуэле (прежде всего по средствам ПВО, РЭБ и авиации) в ночь на 3 января. Операция была успешной. Лишь несколько американских военных получили ранения, а Мадуро с женой вывезли в Нью-Йорк.

