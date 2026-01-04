Очень интересовала венесуэльская нефть: Болтон заявил, что Трамп годами искал возможности убрать Мадуро

Президент США Дональд Трамп искал возможности убрать венесуэльского диктатора Николаса Мадуро еще во время своей первой президентской каденции. Уже тогда американский лидер положил глаз на венесуэльскую нефть.

В окружении Трампа тогда даже выдвигали идеи относительно того, как можно избавиться от Мадуро, однако сторонники таких действий не смогли довести дело до конца. Об этом сообщил CNN экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Что рассказал Болтон

По словам Болтона, который был советником Трампа в 2018-2019 годах, еще во время первого президентского срока американскому лидеру предлагали план по устранению Мадуро. Трампу идея понравилась, ведь уже тогда он был "очень заинтересован в венесуэльской нефти".

Однако, несмотря на явный интерес Трампа к перспективе избавиться от венесуэльского диктатора, дело тогда до завершения так и не довели: представители окружения президента США, по словам Болтона, "не смогли сосредоточить его на этом".

Также экс-советник Трампа добавил, что венесуэльская оппозиция в то время не считала крайне необходимым силовое устранение Мадуро от власти. Ее представители были убеждены, что режим может пасть под экономическим давлением со стороны США.

Болтон признал, что государственный секретарь США Марко Рубио, который по совместительству также исполняет обязанности советника Трампа по нацбезопасности, оказался более успешным в убеждении американского президента в необходимости переходить с Мадуро к конкретным действиям.

"Я думаю, что на этот раз Трампа, очевидно, убедили принять участие в этом благодаря настойчивости Рубио и политическим выгодам", – отметил экс-советник президента США.

В CNN отметили, что обратились в Белый дом за комментарием относительно заявлений Болтона, однако на момент публикации ответа не получили.

Что предшествовало

Утром в субботу, 3 января, стало известно об операции США в Венесуэле. В столице страны, Каракасе, прогремели взрывы, над городом заметили американские вертолеты.

Впоследствии Трамп подтвердил, что США "провели масштабную операцию против Венесуэлы", а также сообщил, что диктатор Мадуро и его жена задержаны и вывезены из страны.

В то же время американский президент заявил, что США намерены управлять Венесуэлой до обеспечения юридически правильной смены власти в этом государстве.

В Штатах Мадуро и его жене, Силии Флорес, предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, поставке кокаина, а также хранении оружия и взрывчатки, которая могла быть использована против США. Теперь они должны предстать перед американским судом. В США уже опубликовали первые кадры с задержанным Мадуро в Нью-Йорке, в частности в здании федерального следственного изолятора в Бруклине.

Между тем Зеленский прокомментировал задержание Мадуро американскими военными. В частности, президент Украины намекнул, что американским властям, если они уже взялись за свержение диктаторских режимов, следует пристальнее присмотреться к Москве.

Как писал OBOZ.UA, известный писатель Стивен Кинг, который поддерживает Украину, жестко "разнес" Трампа из-за "увлечения" Мадуро. Он сравнил неблагосклонность главы Штатов к соседу по морю с отношением другого диктатора – Владимира Путина – к соседней Украине.

