Стивен Кинг, который поддерживает Украину, жестко 'разнес' Трампа из-за 'захвата' Мадуро

Американский писатель Стивен Кинг, который неоднократно публично поддерживал Украину, резко высказался в адрес президента США Дональда Трампа на фоне "освобождения" Венесуэлы и похищения пророссийского диктатора Николаса Мадуро. Он сравнил неблагосклонность главы Штатов к соседу по морю с отношением к другому диктатору – Владимиру Путину.

Соответствующее сообщение Кинг опубликовал в Threads, комментируя действия Вашингтона в отношении Каракаса, столицы Венесуэлы. Писатель согласился с тем, что Мадуро не является демократическим лидером, однако отметил двойные стандарты американской политики.

Кинг напомнил об отношении Трампа к диктатору РФ Владимиру Путину, которого тот, по словам писателя, "встречал с красной дорожкой".

"Мадуро – нехороший парень, согласен. Но Путин тоже, а Трамп расстелил для него красный ковер. Дело не в наркотиках, а в нефти (которая, в принципе, тоже наркотик). Когда кажется, что Трамп уже упал на дно, он падает еще ниже", – прокомментировал Кинг.

В этом контексте писатель фактически поставил под сомнение официальные мотивы США, которые связывают операцию в Венесуэле с "борьбой против наркотерроризма". По его мнению, ключевым фактором является контроль над нефтяными ресурсами страны, а не забота о демократии или правах человека.

Стивен Кинг уже не впервые выступает с резкой критикой Дональда Трампа. В феврале 2025 года он назвал его "предателем, который обожает Путина", комментируя позицию американского президента в отношении России и войны против Украины.

Писатель также неоднократно публично выражал поддержку Киеву, осуждая агрессию РФ и призывая Запад не идти на компромиссы с Кремлем.

В частности, на события в Каракасе отреагировала Россия. Министерство иностранных дел РФ "осудило" военную операцию США против Венесуэлы и заявило о поддержке действующей власти страны. В Москве якобы назвали действия Вашингтона "актом вооруженной агрессии" и выразили "глубокую обеспокоенность" развитием ситуации.

В заявлении МИД РФ отмечается, что Латинская Америка должна оставаться "зоной мира", а Венесуэла, по мнению российской стороны, должна иметь право самостоятельно определять свою судьбу без внешнего вмешательства, не замечая, что сделали идентично в отношении Украины.

В ночь на 3 января в Венесуэле прогремела серия взрывов на объектах инфраструктуры, в частности в районе Форт-Тиуна и авиабазы генералиссимуса Франсиско де Миранды в Каракасе. Очевидцы сообщали о появлении над городом тяжелых транспортных вертолетов Chinook.

Кроме того, сообщалось о наращивании американского военного присутствия в Карибском море и Тихоокеанском регионе в течение последних месяцев. По этим данным, США перебросили в регион тысячи военнослужащих, авианосцы и боевые корабли, что предшествовало ультиматуму Вашингтона об отставке Мадуро.

Как сообщал OBOZ.UA, Николас Мадуро и его жена, Силия Флорес, были задержаны в Каракасе и вывезены из страны. Арест проводили силы спецопераций армии США, отряд "Дельта".

