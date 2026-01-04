'Добрый вечер, с Новым годом': США опубликовали первые кадры с задержанным Мадуро в Нью-Йорке

Венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, которого накануне задержали американские военные в ходе операции в Каракасе, доставили в следственный изолятор в Бруклине. В Нью-Йорк его с женой переправляли под конвоем.

В сети появились первые кадры с Мадуро на американской земле, в частности из следственного изолятора. На них слышна его фраза "Добрый вечер, с Новым годом".

В США показали задержанного диктатора Мадуро

Среди первых видео, на которых засветился задержанный накануне американскими спецназовцами венесуэльский диктатор, оказались кадры из следственного изолятора в Бруклине. Туда его с женой доставили после снятия биометрических данных в штаб-квартире Управления по борьбе с наркотиками (DEA).

"Прогулка преступника Мадуро", – лаконично прокомментировал видео корреспондент Fox News Пол Мауро, который одним из первых опубликовал знаковые кадры.

На видео видно, как Мадуро, которого под руки ведут сотрудники DEA, пересекает коридор. В это время он говорит на английском: "Добрый вечер. С Новым годом".

И вечер, да и все начало нового, 2026 года, для Мадуро выдались не самыми лучшими. Ключевые события, произошедшие с ним после задержания в субботу и вынужденного "турне" в США, показало американское правительство.

Так, после задержания Мадуро с женой американским спецназом в Каракасе, их вывезли из Венесуэлы американским авианосцем "Иводзима". К вечеру 3 января обоих задержанных на вертолете ФБР доставили на авиабазу Стюарт в штате Нью-Йорк.

На одной из фотографий Мадуро в окружении агентов DEA показывает два поднятых вверх больших пальца.

Далее, опять же вертолетом, перевезли в штаб-квартиру DEA. И наконец Мадуро оказался в конечной точке путешествия – следственном изоляторе Бруклина.

Как отметила генеральный прокурор США Пэм Бонди, Мадуро и его жена Силия Флорес "вскоре предстанут перед полной силой американского правосудия на американской земле в американских судах" по ряду обвинений в Нью-Йорке, в частности в "сговоре с нарко-терроризмом" и "сговоре по импорту кокаина", а также по обвинениям, связанным с оружием.

Некоторые СМИ отмечали, что судебное заседание может начаться уже в понедельник, 5 января.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что утром в субботу, 3 января, стало известно об операции США в Венесуэле. В столице страны, Каракасе, прогремели взрывы, над городом заметили американские вертолеты.

Впоследствии Трамп подтвердил, что США "провели масштабную операцию против Венесуэлы", а также сообщил, что диктатор Мадуро и его жена задержаны и вывезены из страны.

В то же время американский президент заявил, что США намерены управлять Венесуэлой до обеспечения юридически правильной смены власти в этом государстве.

Тем временем Верховный суд Венесуэлы "назначил" вместо Мадуро вице-президента страны Делси Родригес. Она, по сообщениям СМИ, уже может находиться в Москве.

