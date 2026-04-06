Украинский фактор, российское влияние и судьба ЕС: почему на выборах в Венгрии решается больше, чем кажется. Интервью с Котовым

Выборы в Венгрии 12 апреля выходят далеко за пределы внутренней политики этой страны и превращаются в тест для всей архитектуры европейской безопасности и единства ЕС. За несколько дней до голосования ситуация демонстрирует резкое обострение. Фактически речь идет не только о смене власти в одном государстве, а о потенциальном изменении правил игры внутри Европы.

Видео дня

Действующий премьер-министр Виктор Орбан за годы своего правления выстроил модель, в которой Венгрия стала системным диссонансом внутри ЕС. Его политика сочетает евроскептицизм, тесные связи с Москвой и постоянное использование права вето как инструмента торга. В контексте полномасштабной войны России против Украины это приобретает особое значение, ведь Будапешт фактически выполняет роль внутреннего ограничителя европейской поддержки Киева. Именно поэтому нынешние выборы рассматриваются как возможный переломный момент – или подтверждение этой линии, или ее демонтаж.

Для Кремля сохранение власти Виктора Орбана означает наличие стабильного внутреннего союзника в ЕС, способного тормозить санкции, блокировать помощь Украине и размывать европейское единство. Москва заинтересована в продолжении состояния паралича, где любое решение сопровождается торгом и задержками. В то же время Соединенные Штаты, особенно в контексте политики Дональда Трампа, демонстрируют другую логику – поддержку национально ориентированных лидеров, которые скептически относятся к наднациональным институтам. В этой парадигме Орбан выглядит удобным партнером, ведь его курс объективно ослабляет ЕС как единый центр силы.

Ключевой особенностью кампании стало то, что Украина впервые оказалась в центре венгерского избирательного процесса как главный политический фактор. Стратегия мобилизации Орбана строится на классической логике внешней угрозы, где Киев подается как источник рисков – от энергетических до безопасности. Такая риторика не только формирует электоральные настроения внутри страны, но и синхронизируется с более широкими информационными и политическими нарративами, выгодными Кремлю.

В то же время, появление Петера Мадьяра и его партии "Тиса" создает реальную альтернативу этой модели. Его кампания демонстрирует попытку вернуть Венгрию к европейскому консенсусу, хотя и без радикальных шагов, что могло бы оттолкнуть часть избирателей.

В более широком контексте результат голосования будет определять не только внутреннюю траекторию Венгрии, но и способность ЕС действовать как единый геополитический актор. Победа Орбана будет означать сохранение механизма внутреннего блокирования решений и дальнейшую эрозию единства Союза. Зато победа оппозиции открывает окно возможностей для перезапуска отношений с Брюсселем, Киевом и изменения баланса сил в Европе. Именно поэтому эти выборы уже сейчас воспринимаются как одни из ключевых для Украины и всей объединенной Европы.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился эксперт по публичной политике, кандидат наук по государственному управлению Илья Котов.

– Напряженность резко обостряется на финальном этапе избирательной гонки в Венгрии. Опросы показывают, что Петер Мадьяр и его оппозиционная партия "Тиса" могут положить конец 16-летнему правлению премьер-министра Виктора Орбана на выборах 12 апреля – и фактически сбросить с политического "трона" одного из ближайших к Кремлю лидеров в ЕС, который системно блокировал решения в поддержку Украины. Почему эти выборы являются критически важными для Украины и Евросоюза? Насколько реалистично поражение Орбана после 16 лет у власти?

– Действительно, для нас эти выборы крайне важны – прежде всего из-за позиции Венгрии относительно решений Европейского Союза, касающихся Украины. Речь идет, в частности, о финансовой поддержке – те самые около 90 миллиардов, на которые мы давно ожидаем. Это решение объективно назрело, и Евросоюз должен был бы его уже реализовать, выполнив собственные обещания перед Украиной. Так же – и санкционная политика. Пакет, который планировали принять еще до годовщины полномасштабного вторжения в конце февраля, до сих пор заблокирован. И фактически везде мы слышим "нет". И это "нет" имеет конкретную фамилию – Виктор Орбан. Я намеренно подчеркну: не Венгрия как государство и не венгерское общество в целом, а именно действующий премьер-министр. Поэтому, если мы говорим о нормализации отношений и об эффективной работе ЕС как единого механизма, смена власти в Венгрии – это уже не просто желаемый, а критически необходимый сценарий.

Теперь о шансах. Социология действительно показывает преимущество партии "Тиса" и Петера Мадьяра. Но есть два ключевых фактора, которые могут существенно повлиять на результат. Первый – это избирательная система. В Венгрии она смешанная: кроме партийных списков, есть 106 мажоритарных округов. И здесь Орбан за 16 лет выстроил очень сильную локальную сеть. В каждом округе – свой контроль, свои кандидаты. То есть победа по партийным спискам еще не гарантирует формирование большинства в парламенте и, соответственно, формирование правительства. Второй фактор – структура электората. Мадьяра поддерживают преимущественно молодежь и жители крупных городов. Орбана – старшие люди и население сельских регионов. И здесь возникает классическая проблема: молодежь хорошо отвечает в опросах, но значительно хуже доходит до избирательных участков. Поэтому главная задача Мадьяра – не убедить, а мобилизовать. Если его избиратель физически придет голосовать – он выиграет.

Относительно оптимального сценария для Украины – здесь, откровенно говоря, нет пространства для компромиссов. Это победа Мадьяра. Есть мнения, что Орбан после выборов может "перезагрузиться", снять блокировку, договориться с ЕС. Но, честно, я в это не верю. Потому что мы уже видим системную зависимость его политики от Москвы. Это и присутствие российских политтехнологов в Будапеште, и коммуникация через Сийярто с Лавровым, и те самые записи, которые уже появлялись – и, вероятно, еще появятся ближе ко дню голосования. Поэтому даже в случае переизбрания Орбана ситуация в ЕС принципиально не изменится. Соответственно, для Украины логика проста: расчет – на смену власти.

– Если говорить о самой кампании, то у Орбана она откровенно антиукраинская. Почему ставка делается именно на это? Почему не экономика, не социальная политика – то есть те вещи, которые являются базовыми для любой европейской страны? Неужели венгерское общество действительно настроено против Украины, что Орбан делает на это главную ставку?

– Это и есть политическая модель Орбана. Каждая его кампания – это поиск врага. И вся стратегия строится вокруг борьбы с этим врагом. На этот раз таким им стала Украина – и уже вторым номером идет Европейский Союз. Это не новая тактика. Просто раньше она работала – и он ее повторяет. Да, он дает социальные обещания: повышение пенсий, улучшение уровня жизни. Но это чистый популизм – без конкретики, без механизмов реализации. Фактически – "все будет хорошо".

Относительно антиукраинской риторики – да, она частично сработала. За последние годы Орбану удалось сформировать у части венгерского общества негативное отношение к Украине. И это нужно признавать. По разным оценкам, около половины венгров имеют негативное отношение к Украине, а относительно вступления Украины в ЕС – уровень скепсиса достигает даже 80%. Это серьезная проблема. И это следствие целенаправленной политики правительства Орбана, которое системно работало в этом направлении – в том числе, не без влияния Москвы.

Но есть и другая тенденция. Несмотря на всю эту риторику, это не дает ожидаемого эффекта. Потому что люди видят реальность: падение уровня жизни, коррупционные скандалы, проблемы с верховенством права. И все больше венгров понимают, что их страна – фактически дотационная, и без поддержки ЕС она не имеет стабильного будущего. Именно поэтому запрос на изменения сегодня является реальным. И он значительно сильнее, чем кажется на первый взгляд.

– Если говорить о Петере Мадьяре – главного оппонента Виктора Орбана, который имеет реальные шансы победить. Насколько это положительный сценарий для Украины?

– Это безусловно позитивный сценарий, хотя важно понимать нюанс – Мадьяр не является проукраинским политиком в прямом смысле. Он является провенгерским и прагматичным политиком, который строит внешнюю политику с позиции национальных интересов и конструктивного взаимодействия. Но даже такая позиция – это уже кардинально другой уровень по сравнению с политикой Орбана, которая фактически приводила к системному блокированию решений ЕС и ухудшению отношений как с Украиной, так и с самим Евросоюзом. Мадьяр прямо называет Владимир Путин агрессором и признает Россию государством-агрессором, что уже является принципиальным отличием. В то же время его риторика в отношении Украины более сдержанная – он не поддерживает активную военную помощь, ссылаясь на ограниченные ресурсы Венгрии и настроения общества, и осторожно высказывается о вступлении Украины в ЕС. Однако эти заявления в значительной степени следует рассматривать в контексте предвыборной кампании, поскольку жестко проукраинская позиция могла бы стоить ему значительной части электората. Ключевое же в том, что в случае его победы будет разблокирована финансовая помощь Украине, санкционные пакеты и в целом восстановлена конструктивная позиция Венгрии в ЕС.

– Можно ли ожидать быстрых практических изменений в случае победы Мадьяра?

– Да, прежде всего для Мадьяра важно восстановить доверие ЕС к Венгрии и вернуть европейские средства, которые были ограничены из-за политики Орбана. Это автоматически означает более конструктивную позицию Будапешта во всех голосованиях. Санкционная политика также станет прогнозируемой и не будет блокироваться. По более сложным вопросам, например вступление Украины в ЕС или ситуация с венгерским меньшинством на Закарпатье, они останутся предметом переговоров, но уже без политического саботажа.

– Насколько реальны риски дестабилизации Венгрии в случае поражения Орбана или попытки удержать власть через альтернативные сценарии?

– Такие риски существуют, но они напрямую зависят от масштаба поражения. Если победа Мадьяра будет убедительной, возможности для манипуляций будут минимальными. Если же разница будет незначительной, Орбан может попытаться затянуть процесс через суды, обжалование результатов на округах или информационное воздействие, учитывая контроль над значительной частью медиа. Не стоит исключать и попытки дестабилизации, в частности с учетом политических технологий, связанных с российским влиянием. Также обсуждается сценарий, при котором Орбан может перейти на президентский пост, чтобы сохранить политическое влияние. Однако в парламентско-президентской системе Венгрии этот пост не дает решающих полномочий и скорее является площадкой для политического присутствия и критики новой власти. На самом деле для Орбана эти выборы значительно больше, чем просто борьба за должность — это вопрос политического и, вероятно, личного выживания, поскольку после потери власти он может столкнуться с уголовными преследованиями за коррупционные действия. Именно поэтому нельзя исключать жестких сценариев, однако их реализация будет возможна только в условиях слабой и неубедительной победы оппозиции.

– Если брать российский фактор. Для Кремля режим Орбана – не просто "дружественное правительство" в ЕС, а стратегический актив системного уровня. Венгрия Орбана идеально выполняет роль внутреннего блокатора, государства, способного парализовать коллективные решения Союза изнутри. В ситуации войны против Украины и длительной конфронтации с Западом для Москвы это сверхценный ресурс, который она вряд ли хочет потерять. Насколько для Путина это будет удар и что он готов сделать, чтобы этого удара не получить, то есть оставить Орбана у власти?

– Это будет большой удар, потому что действительно он интересен Путину, он интересен Москве. Фактически такой же удар, как был в предыдущем году после выборов в Молдове, когда они поняли, что потеряли любые возможности давления, потеряли возможности влияния по политике, по Приднестровью и так далее. Поэтому, объективно, да – это большая проблема. Ведь кто же тогда остается? Остается Фицо, но я бы не назвал его промосковским политиком. Фицо, да – он умеет торговаться с Европейским Союзом, да – он занимает деструктивную позицию, но, оставшись в одиночестве, кстати, он десять раз подумает, какую позицию лучше занять. То есть Москва теряет все свое влияние фактически в зоне Европейского Союза, теряет возможность блокировать решения, теряет возможность влиять на внутреннюю политику в ЕС, теряет возможность, фактически по телефону давать указания министру, что делать, с кого, возможно, снять санкции, а как голосовать. Конечно, для Москвы фактически это потеря союзника. Союзника, который, возможно, и не хотел этого, но за счет собственной недальновидности Орбан отдался в руки Москве. Даже сам факт того, что Россия занимается его выборами – это уже показатель, что он виноват. И будет виноват пожизненно. Поэтому, можно ставить знак равенства между поражением Орбана и поражением России.

– Насколько Москва может далеко зайти в том, чтобы пытаться удержать Орбана? Например, в СМИ появилась несколько дней назад информация, что возможны даже провокации вроде нападения на Орбана или имитации покушения.

– В контексте Венгрии я, во-первых, не верю, что будет какое-то покушение, потому что уже все об этом говорят, и люди в Венгрии могут не воспринимать это всерьез. Даже если что-то произойдет – это может еще снизить рейтинги лично Орбана и его партии, потому что все будут понимать, что это спланированная им акция. Соответственно, это уже не сработает. Россияне могут очень много советовать, но не забываем, что осталось действительно очень мало времени, и вряд ли что-то сработает. Но я не исключаю как раз определенного обострения, возможно, в сторону нашего государства или украинских граждан в Венгрии в последние дни перед выборами. Я имею в виду любые провокации. Или Орбан выйдет и скажет, что вот украинский дрон залетел на территорию Венгрии. Или это дрон – там вопрос довольно открытый. Какой "найдут" россияне – такой "залетит".

Можно ожидать в этот последний, самый горячий период действительно все, что угодно. Мы сейчас не то что кого-то пугаем, но я также хочу сказать и об украинцах, которые живут возле Венгрии. В эту ближайшую неделю действительно лучше быть осторожными, потому что объективно от человека, который борется за собственное выживание в качестве политика и вообще за собственное выживание, который понимает все последствия, которые будут дальше, можно ожидать все, что угодно. Ему нечего терять. И это нужно действительно понять.

– Американский фактор. Мы привыкли, что Орбан – это "троянский конь" Кремля. Но при президентстве Трампа, кажется, он стал достаточно близким к США. Уже очевидно, Трампу не нужна единая Европа. Потому что отдельные страны гораздо быстрее пойдут на условия Соединенных Штатов, чем объединенная Европа. Орбан – один из движущих факторов дестабилизации блока. И американцам он нужен. Вице-президент США Джей Ди Вэнс намерен посетить Будапешт 7-8 апреля. Вэнс станет самым высоким американским гостем в Венгрии со времен визита президента Джорджа Буша-младшего в июне 2006 года. То есть американцы демонстрируют приоритеты. Насколько поддержка из Вашингтона помогает Орбану?

– За чем всегда бежал Виктор Орбан в последнее время? Он бегал за вниманием, хотел показать собственному обществу, что его везде мировые лидеры принимают, уважают и в первую очередь в Соединенных Штатах. Но, опять же, просчитались по технологии, потому что это все не сработало, как показывают, опять же, результаты социологии, сколько венгров больше сейчас "болеют" собственными внутренними проблемами, чем тем, что пишет Дональд Трамп и что он делает. И вот тут вот большой просчет. Трампу вы абсолютно правильно сказали, он для чего нужен? Как и Путину. Для дестабилизации Европейского Союза изнутри. Потому что Трамп абсолютно не заинтересован в существовании европейского сообщества, в единстве этих государств и практически использует Орбана как такую торпеду, скажу даже такими простыми словами. Поэтому пока, опять же, Орбан премьер, он интересен. Орбан проигрывает – он абсолютно перестает быть интересен администрации Соединенных Штатов и вообще всех.

Конечно, чтобы его сохранить, они что-то делают. Но сейчас они очень заняты собственными проблемами. У Трампа есть о чем думать, кроме Венгрии и Орбана. У Трампа очень-очень-очень сложная ситуация. Поэтому, ну вот, кроме этаких визитов и постов в социальных сетях, я бы ни на что больше не рассчитывал. Но это уже не влияет на людей, их больше интересует как жить дальше, а не кто к нам приехал и с какими месседжами.

– В свете всех негативных факторов, которые мы обсудили: готов ли ЕС, во-первых, минимизировать или хотя бы нивелировать эти риски в ближайшие полторы недели? И, во-вторых, подготовиться к негативному сценарию, если Орбан останется у власти и все же решить вопрос с правом вето Орбана? Ведь эта показательная оппозиционность Орбана, а теперь уже и Фицо, демонстрирует слабость блока.

– Да, действительно, на первый взгляд ЕС выглядит максимально неконструктивно, благодаря Орбану и частично Фицо. Европейская демократия работает "по-европейски": Союз не вмешивается в выборы, чтобы это нельзя было трактовать как прямое вмешательство. В то же время, логика есть: Орбан непременно использует любую поддержку против себя для собственной пропаганды.

Я считаю, что в Брюсселе все же не сидят сложа руки. После публикаций записей Сийярто и Лаврова, логично предположить, что ни США, ни Россия их не выкладывали. То есть остается вариант, что Европа тихо поддерживает правильную политическую силу, не афишируя этого. Я прогнозирую, что за эти последние дни до голосования мы еще много чего услышим по этому направлению.

Относительно негативного сценария, если Орбан останется у власти, стоит начинать готовиться уже сейчас. Но ситуация сложная. Канцлер Германии Мерц заявил, что в случае победы Орбана, ЕС будет садиться за стол переговоров и блокировать выделение средств Венгрии, чтобы заставить его поддержать нужные решения. Я лично мало верю, что позиция Орбана изменится. Он имеет многочисленные обязательства перед Москвой, а после этих выборов, которые Кремль фактически ведет, эта зависимость увеличится в разы.

– Что может сделать ЕС в таком случае?

– Эффективнее всего – лишение права голоса Орбана. Но на практике это катастрофически сложно: формальные правила, заложенные при создании Союза, сейчас не соответствуют реалиям военного времени. Для лишения права вето нужна поддержка всех остальных стран ЕС, а Фицо, например, никогда за это не проголосует – не потому, что он друг Орбана, а из-за страха повторения ситуации в собственной стране.

Другие варианты исключения или единоличного решения также не рассматриваются. То есть бюрократия блока может парализовать его полностью из-за действий одного человека. Орбан может потребовать 300 миллиардов, чтобы проголосовать за 90, или просто не участвовать в голосовании, подчиняясь Москве. Это большая проблема.

Поэтому наиболее оптимистичный сценарий – победа оппозиции и новый премьер-министр в Венгрии уже в конце мая, который будет конструктивно сотрудничать с ЕС и Украиной. Ведь то, что наделал Орбан, надо исправлять: российская агрессия не остановится, она стремится ко второму и третьему фронтам. Украина, Польша, Румыния, Болгария должны действовать вместе, строить европейскую безопасность и корректировать последствия политики Орбана.