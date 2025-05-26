Никушор Дан принял присягу и стал новым президентом Румынии: что он говорил об Украине

Никушор Дан официально стал президентом Румынии. Во время торжественной церемонии он принес присягу, положив руку на Конституцию и Библию, и произнес первую речь на посту главы государства.

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В своей речи Дан очертил ключевые приоритеты внутренней политики, ранее он также четко высказался о поддержке Украины. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Клянусь посвятить все свои силы и умения духовному и материальному процветанию румынского народа, уважать Конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы граждан, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Румынии. Да поможет мне Бог", – сказал Дан.

В своей речи он отметил необходимость глубоких реформ в Румынии - в частности, сокращение бюрократии, цифровизации государственных процессов, реформы государственной службы, административно-территориальной структуры и избирательной системы.

Отдельно Дан обратил внимание на финансовую нестабильность, назвав дефицит одной из главных проблем страны. Он призвал политические силы действовать в национальных интересах и поддержать налогово-бюджетные реформы, которые, по его словам, должны послать рынкам сигнал стабильности.

"Я прошу политические партии действовать в национальных интересах так. Речь пойдет не о прошлом, а о ближайшем будущем Румынии, а не о политических расчетах. Повторяю, речь идет о национальных интересах, и я убежден, что румыны оценят это по достоинству. В долгосрочной перспективе Румынии нужна основательная реформа административной системы. Румынии необходимо сократить бюрократию и перейти на цифровизацию. Румынии необходимо реформировать процесс доступа и продвижения по государственной службе. Необходима административно-территориальная реформа и реформа избирательной системы", – добавил Дан.

Что Никушор Дан говорил об Украине

Никушор Дан подтвердил, что Румыния продолжит поддержку Украины в условиях войны с Россией.

"Я думаю, что Румыния должна продолжать поддерживать Украину и прилагать совместные европейские усилия (в отношении безопасности - ред.) сбалансированным образом", - заявил он.

В то же время Дан исключил возможность участия румынских военных в любых миротворческих миссиях на территории Украины после возможного прекращения огня. По его словам, такой шаг мог бы еще больше обострить и без того напряженные отношения с Россией.

"Во-первых, чтобы иметь большую оперативную поддержку на румынской территории, да. Чтобы быть частью армий, которые гарантируют мир в Украине, нет. Я думаю, что это было бы не очень уместно из-за напряженности, которая уже существует между Румынией и Россией", – заявил Дан.

Дан также раскритиковал подход Дональда Трампа к переговорам с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, назвав требования последнего нереалистичными. Он подчеркнул, что любое урегулирование войны, "все по Украине должно быть решено и согласовано самими украинцами".

"Я не очень оптимистично настроен относительно того, что у нас скоро наступит мир, и я также рад, что европейцы вместе решили продолжать поддерживать Украину, пока не получат наиболее благоразумный мир для себя", – сказал он.

Напомним, президент Румынии Никушор Дан сказал, что, проголосовав за него, страна сделала четкий выбор в пользу Европейского Союза, НАТО и преданного союзника Украины. Бухарест останется частью европейских усилий по оказанию помощи Украине в достижении справедливого и прочного мира.

В Румынии 18 мая состоялся второй тур президентских выборов, по результатам которых определился новый глава государства на следующие 5 лет. Участниками президентской гонки были пророссийский кандидат Джордже Симион и мэр Бухареста Никушор Дан.

Симион сначала признал свое поражение, но через некоторое время решил оспорить результаты выборов. Он заявил о внешнем вмешательстве в ход избирательного процесса. Однако Конституционный суд Румынии отклонил его жалобу об аннуляции результатов выборов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский провел первый разговор с новоизбранным президентом Румынии Никушором Даном. Глава государства поздравил его с победой на выборах и пригласил посетить Украину.

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