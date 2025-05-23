Румыния на выборах сделала четкий выбор в пользу ЕС, НАТО и поддержки Украины, – Дан

Новый президент Румынии Никушор Дан сказал, что, проголосовав за него, страна сделала четкий выбор в пользу Европейского Союза, НАТО и преданного союзника Украины. Бухарест останется частью европейских усилий по оказанию помощи Украине в достижении справедливого и длительного мира.

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Об этом он сказал в интервью Financial Times. Журналисты напомнили, что победа Дана на выборах положила конец шести месяцам политических и экономических потрясений, вызванных отменой президентских выборов из-за предполагаемого вмешательства России.

"Мы останемся частью европейских усилий по оказанию помощи Украине в достижении наиболее разумного мира. Это означает продолжение поддержки Украины и участие в европейских усилиях по взятию ее безопасности в свои руки", – заявил политик.

По его словам, Румыния готова увеличить свои расходы на оборону и достичь новой цели НАТО в 3,5% ВВП, с дополнительными 1,5% на инфраструктуру и кибербезопасность. Это предложение генсекретаря НАТО Марка Рютте, которое, вероятно, будет согласовано лидерами блока на саммите в июне.

"Да, я это поддерживаю", – сказал Дан, добавив, что график увеличения расходов на оборону будет согласован с США и другими союзниками.

Также он рассказал, что новое правительство будет сформировано в течении месяца. Одна из основных целей – стремиться к бюджетному дефициту в 7,5% ВВП в этом году.

"В этом году нам придется сократить расходы на 6 млрд евро. Я думаю, мы можем это сделать . Я хочу участвовать в обсуждениях", – сказал он.

Напомним, что в Румынии 18 мая состоялся второй тур президентских выборов, по результатам которых определился новый глава государства на следующие 5 лет. Участниками президентской гонки были пророссийский кандидат Джордже Симион и мэр Бухареста Никушор Дан.

Симион сначала признал свое поражение, но через некоторое время решил оспорить результаты выборов. Он заявил о внешнем вмешательстве в ход избирательного процесса. Однако Конституционный суд Румынии отклонил его жалобу об аннуляции результатов выборов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский провел первый разговор с новоизбранным президентом Румынии Никушором Даном. Глава государства поздравил его с победой на выборах и пригласил посетить Украину.

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