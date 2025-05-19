Зеленский провел переговоры с новоизбранным президентом Румынии и пригласил его в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый разговор с новоизбранным президентом Румынии Никушором Даном. Глава государства поздравил его с победой на выборах и пригласил посетить Украину.

Видео дня

Он также подчеркнул важность сотрудничества между двумя странами в условиях вызовов безопасности в регионе. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

"Говорил с новоизбранным Президентом Румынии Никушором Даном. Поздравил с победой на президентских выборах. Очень важно, чтобы Румыния развивалась и чтобы мы все вместе сотрудничали в нашем регионе и в Европе", – говорится в сообщении.

Президент поблагодарил Румынию за вклад в поддержку Украины и защиту украинских граждан, отдельно отметив продолжение помощи со стороны Бухареста.

"Уважаем Румынию и выбор румынского народа. Это страна, от которой многое зависит в вопросах безопасности. Мы очень благодарны за вклад в защиту жизней наших людей. Важно, что поддержка Украины продолжится. Румыния понимает, насколько важна борьба за свободу и справедливость", – отметил Зеленский.

Президент Украины также пригласил Никушора Дана посетить Украину и обсудил возможность личной встречи в ближайшее время.

Напомним, подсчет голосов на втором туре выборов президента Румынии показал победу либерального мэра Бухареста Никушора Дана над кандидатом-националистом, выступающим против ЕС, Джордже Симионом. Однако последний, несмотря на негативные прогнозы, уже успел назвать себя "победителем".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!