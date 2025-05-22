Конституционный суд Румынии отклонил просьбу ультраправого кандидата аннулировать результаты выборов президента

Конституционный суд Румынии отклонил жалобу ультраправого кандидата Джорджа Симиона, который настаивал на аннуляции результатов выборов президента. Суд не нашел причин для отмены результатов волеизъявления.

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Таким образом следующим президентом Румынии станет Никушор Дан. Соответствующее решение было опубликовано на сайте Конституционного суда Румынии.

Ультраправый кандидат на пост президента Симион после оглашения результатов выборов заявил, что у него "украли" победу. Также политик призывал своих сторонников выходить на акции протесты.

В частности, Симион утверждал, что голоса молдавской диаспоры были куплены в пользу его соперника и подал в Конституционный суд Румынии соответствующее ходатайство.

Конституционный суд объявил об отклонении ходатайства Симиона по итогам слушаний, длившихся меньше часа. Также стоит отметить, что решение судей является окончательным и не подлежит обжалованию. Это означает подтверждение результатов президентских выборов, по результатам которых победу одержал мэр Бухареста Никушор Дан.

Напомним,Джордже Симион сначала признал свое поражение, но через некоторое время решил оспорить результаты выборов. Он заявил о внешнем вмешательстве в ход избирательного процесса.

Как сообщал OBOZ.UA, в Румынии 18 мая состоялся второй тур президентских выборов, по результатам которых определился новый глава государства на следующие 5 лет. Участниками президентской гонки были Джордже Симион и Никушор Дан.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал "странными" выбори в Румынии, на которых проевропейский политик Никушор Дан победил радикального правого Джорджа Симиона. Песков также посетовал, что пророссийский Кэлин Джорджеску ранее вылетел из гонки.

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