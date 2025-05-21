Пророссийский кандидат, ранее признавший свое поражение, требует отменить результаты выборов президента Румынии: что изменилось

Лидер ультраправой партии AUR, кандидат в президенты Румынии Джордже Симион, который сначала признал свое поражение, решил оспорить результаты выборов. Он заявил о внешнем вмешательстве.

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Об этом Симион написал 20 мая в соцсети Х. Он обратился к Конституционному суду Румынии с требованием отменить результаты президентских выборов по тем же причинам, из-за которых были аннулированы предыдущие декабрьские выборы: внешнее вмешательство государственных и негосударственных субъектов.

"На этот раз подтверждено доказательствами! Ни Франция, ни Молдова, ни кто-то другой не имеет права вмешиваться в выборы другого государства. Ко всем румынам: срочно обратитесь в Конституционный суд с требованием отменить этот фарс. Мы не сдадимся и не предадим! Это только начало великой победы!" – написал он.

Отметим, что российский программист, создатель Telegram Павел Дуров заявил, что этой весной глава французской разведки Николя Лернер попросил его "запретить консервативные голоса в Румынии" накануне выборов.

"Я отказался. Мы не блокировали протестующих в России, Беларуси или Иране. Мы не начнем делать это в Европе", – написал он.

Дуров добавил, что разведчики хотели получить IP-адреса подозреваемых в терроризме во Франции, но их главной целью всегда была геополитика: Румыния, Молдова, Украина.

Россиянин заявил, что он готов приехать и дать показания, "если это поможет румынской демократии".

Как сообщал OBOZ.UA, в Румынии 18 мая состоялся второй тур президентских выборов, по результатам которых определился новый глава государства на следующие 5 лет. Участниками президентской гонки были Джордже Симион и Никушор Дан.

Подсчет голосов показал победу либерального мэра Бухареста Никушора Дана над кандидатом-националистом, выступающим против ЕС, Джордже Симионом. Последний, несмотря на негативные прогнозы, успел назвать себя "победителем", однако впоследствии признал свое поражение.

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