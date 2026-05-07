'Никогда не слышал о Стармере': подозреваемый в поджогах имущества премьера Британии украинец дал показания в суде

22-летний украинец Роман Лавринович, которого обвиняют в поджоге дома премьер-министра Великобритании, заявил полиции, что никогда не слышал про Кира Стармера. Он и другие фигуранты дела отрицают выдвинутые обвинения в нападении на два объекта недвижимости и автомобиль, связанные с политиком.

Кроме Лавриновича был задержан украинец Петр Починок, 35 лет, а также гражданин Румынии украинского происхождения Станислав Карпюк, 27 лет. Об этом сообщает BBC.

Что говорит Лавринович

По версии следствия, Лавринович совершил поджоги после того, как его завербовал русскоязычный пользователь Telegram под ником "El Money", который пообещал ему вознаграждение.

Во время допроса в полиции Лавриновича несколько раз спрашивали, знает ли он, кто такой Кир Стармер, и имел ли он на него какую-то обиду, на что он неоднократно отвечал "нет".

Присяжным зачитали стенограмму допроса Лавриновича, проведенного полицией 13 мая 2025 года. Во время него детектив спросил: "Я просто хочу спросить вас о нашем премьер-министре. Вы знаете, кто это?"

"Нет", – ответил Лавринович.

Детектив продолжил: "Вы не знаете, кто является премьер-министром Великобритании? Ладно, а вы слышали о Кире Стармере?"

"Нет", – сказал Лавринович.

Затем он ответил "да", когда его спросили, слышал ли он о бывшем премьер-министре Борисе Джонсоне.

Детектив сказал: "Ладно, итак, Кир Стармер – наш нынешний премьер-министр, он живет в Лондоне. Есть ли у вас какие-то мысли о Кире Стармере, Лейбористской партии и правительстве в целом?"

"Нет, совсем нет", – сказал Лавринович, а потом ответил "не очень", когда его спросили, интересуется ли он британской политикой.

Во время второго интервью 14 мая 2025 года Лавриновича спросили о его мнении относительно войны между Россией и Украиной. Он сказал, что РФ неправа. Подозреваемого также спросили, что он думает о российском диктаторе Владимире Путине, и он ответил: "Ничего хорошего. Он террорист".

Присяжным сообщили, что после последнего поджога "El Money" прислал Лавриновичу сообщение: "Слушай, ты напал на дом очень высокопоставленного лица в Великобритании. Я пришлю тебе деньги, тебе надо покинуть город". Лавриновича арестовали через несколько часов после этого.

Во время допроса в полиции он отрицал свою причастность к поджогам, утверждая, что в дни первых двух инцидентов он был дома, а во время третьего – в гостях у своего друга Петра в Кемдене. Он не изменил своей версии даже после того, как ему показали данные с его телефона, связывающие его с местами событий.

Обвиняемый также рассказал правоохранителям, что ему предлагали деньги за поджог этих трех домов. В заранее подготовленном заявлении он отметил, что контактное лицо предложило деньги за проверку камер видеонаблюдения и предоставило указания по двум адресам.

"Он сказал, что после выполнения задания заплатит мне, и я ему доверился. Мне нужны были деньги. Однако он мне не заплатил. Я чувствовал угрозу. Он угрожал мне, говоря, что я должен выполнить работу, поскольку он знает, где я живу. Я испугался, поскольку по тому же адресу живет моя бабушка, и я не мог быть уверен, что он ничего не сделает", – заявил Лавринович.

Он утверждает, что не поджигал ни одно из этих зданий.

Что известно о поджоге

В прошлом году в Лондоне в ночь на 12 мая произошел пожар в доме, принадлежащем премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Огонь повредил входную дверь и часть фасада здания. Несмотря на это, сам дом остался невредимым, никто не пострадал.

Вскоре британская полиция обвинила в поджоге автомобиля и двух домов, связанных со Стармером, 21-летнего украинца Романа Лавриновича. По версии следствия, его действия могли поставить под угрозу жизни людей.

Впоследствии был задержан второй подозреваемый, 26-летний мужчина, а затем и третий – им оказался 34-летний мужчина.

Позже стало известно, что в совершении поджогов обвинения предъявили двум украинцам и гражданину Румынии, действовавшим в сговоре с "другими неизвестными лицами". Британские спецслужбы выясняли, не стоит ли за этими нападениями Россия.

