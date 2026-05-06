Умер основатель CNN Тед Тернер: чем он еще запомнился. Фото

Тед Тернер, американский предприниматель и основатель CNN, умер в возрасте 87 лет. Его деятельность изменила подход к телевизионным новостям, сделав их непрерывными и глобальными, а также повлияла на развитие международной журналистики.

Кроме медиа, Тернер активно поддерживал гуманитарные проекты и экологические инициативы, сообщает CNN.

Тед Тернер вошел в историю как новатор, который в 1980 году основал CNN – первую круглосуточную новостную телесеть. Его идея постоянного новостного вещания стала прорывом в отрасли и изменила способ, которым люди потребляют информацию по всему миру. Благодаря этому зрители получили возможность следить за событиями в режиме реального времени.

Кроме CNN, Тернер создал мощную медиаимперию, которая включала кабельные телеканалы, в том числе развлекательные и кинематографические платформы, а также развивал спортивный бизнес, владея профессиональными командами.

Важной частью его деятельности была филантропия. Тернер основал Фонд ООН, пожертвовав около 1 миллиарда долларов на поддержку гуманитарных программ. Его инициативы были направлены на разминирование территорий, борьбу с эпидемиями и помощь беженцам.

Тернер также активно выступал за защиту окружающей среды и был сторонником глобального ядерного разоружения.

Его деятельность в этих сферах получила международное признание.

В 1991 году он был назван Человеком года по версии журнала Time за влияние на развитие медиа и способность сделать мировые события доступными для миллионов людей в разных странах.

