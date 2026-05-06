Льгот на посылки до 150 евро не будет: комитет Рады одобрил законопроект о налоге. Главные изменения

В Украине одобрили к голосованию законопроект, который предусматривает отмену льготы на посылки до 150 евро и введение 20% НДС на большинство международных отправлений. Новые правила могут заработать с 2027 года и существенно изменят стоимость онлайн-покупок из-за рубежа. В то же время решение является очередным "маяком" для сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и должно принести бюджету миллиардные поступления.

Об этом сообщили в Минстерстве финансов Украины. Так, Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил законопроект №15112, который предусматривает изменения в Налоговый кодекс. Как отметил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"):

"За" проголосовали 15 членов комитета

4 – воздержались.

Документ рекомендовали принять сразу за основу и в целом. Рассмотрение в парламенте предварительно запланировано на 12 мая.

Ожидается, что в случае поддержки новые правила могут заработать с 2027 года. Главная новация – отмена действующей льготы, которая позволяет не платить налоги за международные посылки стоимостью до 150 евро. После изменений:

большинство посылок из-за рубежа будут подпадать под налогообложение;

планируется введение 20% НДС на такие отправления;

фактически это означает, что даже недорогие покупки станут дороже;

не будут облагаться налогом посылки некоммерческого характера "от гражданина к гражданину" стоимостью до 45 евро, независимо от товара (кроме запрещенных к пересылке);

независимо от товара (кроме запрещенных к пересылке); НДС на импортируемые товары, приобретенные через маркетплейсы, начиная с 0 евро, будет начисляться сразу при покупке – оплата будет обеспечиваться маркетплейсами или их представителями.

Например, если сейчас товар за 100 евро не облагается налогом, то после изменений придется дополнительно оплатить еще около 20 евро. Исключение планируют оставить только для некоммерческих отправлений – то есть подарков от родственников или знакомых. Но и здесь будут действовать ограничения:

без налога – только посылки до 45 евро;

при превышении будет начисляться НДС.

Такое решение не случайно, ведь оно напрямую связано с международными обязательствами Украины. В частности, расширение налогообложения импортных товаров является одним из требований Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы финансовой поддержки.

"Принятие этих законопроектов является структурным маяком Меморандума с МВФ от 13 февраля 2026 года. Ожидается, что реформа принесет около 10 млрд грн ежегодно на нужды сектора безопасности и обороны. Новые правила вступят в силу не ранее 1 января 2027 года, по отдельному решению Правительства о готовности ИТ-компонента таможенных органов и маркетплейсов и написания соответствующих подзаконных актов. Сейчас законопроекты готовятся к рассмотрению в сессионном зале Верховной Рады", – резюмировали в Минфине.

Законопроект №15112 является лишь частью более широкого пакета налоговых изменений. Параллельно готовятся другие инициативы, в частности по налогообложению цифровых платформ и возможного расширения НДС для отдельных категорий предпринимателей. Каждый из этих документов должен пройти полную процедуру рассмотрения в Верховной Раде.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, военный сбор планируют направлять отдельно на выплаты зарплат военным. Отмечается, что это должно обеспечить около 200 млрд грн ежегодно. Изменения начнут действовать с 2027 года и призваны сделать финансирование армии более стабильным и защищенным в долгосрочной перспективе.

