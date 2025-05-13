В доме Стармера произошел пожар: повреждена дверь стоимостью 2 млн фунтов. Фото

В Лондоне в ночь на 12 мая произошел пожар в доме, принадлежащем премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Огонь повредил входную дверь и часть фасада здания. Несмотря на это, сам дом остался невредимым, никто не пострадал.

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По данным The Daily Telegraph, инцидент произошел около 1:30 ночи в районе Тафнелл-Парк. Полиция расследует инцидент как умышленный поджог, вероятно, совершенный с помощью зажигательного устройства.

"На этом раннем этапе расследования офицеры работают над установлением обстоятельств всех трех пожаров и беспристрастны относительно наличия какой-либо связи", – сообщил представитель полиции Лондона.

Соседи рассказали, что проснулись ночью от громкого взрыва. Правоохранители проводили поиски в окрестных садах и подтвердили, что на месте найдены остатки зажигательного устройства. В результате инцидента обуглились входные двери и часть кирпичной кладки.

Расследование охватывает еще два подобных случая – поджог автомобиля 8 мая и возгорание возле другого дома 11 мая. Оба эпизода также признаны подозрительными, и полиция выясняет, связаны ли они с ночным пожаром в NW5.

Эти события произошли вскоре после визита Кира Стармера в Киев, а также в день, когда стало известно об аресте шестерых болгар, обвиняемых в шпионаже в пользу России. Это породило предположение о возможной организованной диверсии.

Дом, где произошел пожар, принадлежит семье Стармеров, однако с июля прошлого года они живут на Даунинг-стрит, а сам объект сдается в аренду. Его стоимость оценивается примерно в 2 млн. фунтов стерлингов.

Ранее это же здание уже привлекало внимание активистов: во время пропалестинских протестов возле него оставляли символические инсталляции, в том числе детскую обувь – в знак памяти о погибших детях в Газе. По словам леди Стармер, тогда "ей стало физически плохо" от увиденного.

В Даунинг-стрит поблагодарили спасателей и полицию, отметив, что продолжается расследование, поэтому дальнейших комментариев давать не будут. Территория вокруг дома остается перекрытой.

Как писал OBOZ.UA, 10 мая в Киев с визитом прибыли премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск. О встрече с Владимиром Зеленским сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, обнародовав совместное фото с подписью: "Исторические моменты".

После перегоров Макрон и Стармер вместе с президентом Владимиром Зеленским прогулялись по центру Киева, возложили цветы к Стене памяти на Михайловской площади и почтили память павших украинских воинов. Иностранные лидеры отметили мужество и героизм украинцев, которые защищают свою страну от российской агрессии.

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