Британия проверяет причастность РФ к поджогам имущества, связанного со Стармером – FT

В начале мая в Лондоне произошли поджоги дома семьи премьер-министра страны Кира Стармера, а также авто и недвижимость, которыми ранее владел политик. В совершении поджогов обвинения предъявили двум украинцам и гражданину Румынии, которые действовали в сговоре с "другими неизвестными лицами".

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Сейчас британские спецслужбы выясняют, не стоит ли за этими нападениями Россия. Подробности сообщает The Financial Times.

Со ссылкой на высокопоставленных собеседников из британского правительства, издание сообщило, что спецслужбы страны расследуют вероятную причастность России к поджогам трех объектов, связанных со Стармером. Нападения на дом семьи британского премьера в северной части Лондона (сдается в аренду с момента назначения Стармера на должность), а также на автомобиль и жилую недвижимость, которыми он ранее владел, произошли в начале мая. Довольно быстро правоохранительные органы нашли поджигателей: обвинения в заговоре с целью поджога с созданием опасности для жизни людей предъявили двум украинцам, 21-летнему Роману Лавриновичу и 34-летнему Петру Починку, а также гражданину Румынии, 26-летнему Станиславу Карпюку.

В британской полиции также установили, что злоумышленники действовали в сговоре с "другими неизвестными лицами".

"Высокопоставленные лица Уайтхолла (улица в центре Лондона, название которой используют также для обозначения британского правительства. – Ред.) заявили, что британские чиновники расследуют, могли ли российские деятели завербовать трех обвиняемых в поджоге. Они отметили, что сейчас обсуждаются лучшие методы реагирования, если это так. Прокурор Сара Пшибильская заявила в суде, что вероятный сговор пока "не объяснен". Контртеррористическая полиция, которая ведет расследование, не обращает внимания на мотивы", – говорится в материале.

Сам Стармер ранее, реагируя на упомянутые пожары, назвал их "нападением на всех нас, на демократию и ценности, которые мы отстаиваем".

"Даже если бы британские чиновники пришли к выводу, что поджоги были совершены в России, это не обязательно означало бы, что их заказал Кремль или что подозреваемые знали о какой-либо причастности России", – уточняет издание.

При этом в полиции Лондона журналистам в комментариях отказали. Не комментируют информацию источников издания и официальные представители правительства. Кремль запрос издания также проигнорировал.

В то же время журналисты обратили внимание, что, несмотря на то, что дело о поджогах связанных со Стармером объектов ведет контртеррористическая полиция, исполнителей обвиняют в уголовных преступлениях, а не в преступлениях против национальной безопасности.

В The Financial Times напомнили, что в течение последних полутора лет Россия усилила кампанию саботажа и насилия по всей Европе: так, считают авторы материала, Москва мстит западным союзникам Украины за поддержку Киева в условиях российско-украинской войны. А Великобритания, добавляют журналисты, на протяжении всей полномасштабной агрессии России против Украины последовательно стояла на стороне жертвы агрессии – какая бы из политических партий страны не формировала правительство.

Западные разведывательные службы заявили в последние месяцы о разоблачении российских планов бомбардировки самолетов, поджога общественных зданий, прерывания транспортного сообщения и убийства известных лиц, которые поддерживают Украину в ее защите от полномасштабного вторжения Путина. Активизацию методов террора в исполнении РФ руководитель Секретной разведывательной службы Великобритании Ричард Мур объяснил деликатной формулировкой: по его словам, российские разведслужбы "немного одичали".

Нападения на высокопоставленных европейских политиков случались и до атак на Стармера. Так, например, Эстонское агентство внутренней безопасности (ISS) заявило, что российские разведчики наняли посредников, чтобы разбить окна автомобиля министра внутренних дел страны в феврале прошлого года.

"По словам представителя разведки, намерение России состоит в том, чтобы посеять хаос, повлиять на заголовки газет и связать европейские службы безопасности, а не обязательно нанести серьезный ущерб отдельным лицам... Чиновник добавил, что поджоги были тревожно опрометчивыми, поскольку если причастность россиян будет обнаружена – это может привести к выходу событий из-под контроля", – пишет The Financial Times.

В то же время издание отмечает, что ни один из обвиняемых в поджогах, которые сейчас находятся под стражей, никак не проявляли идеологической привязанности к России, а один из них в соцсетях публиковал фото украинских воинов.

Следующее заседание суда по делу о поджогах, в которых обвиняются украинцы Роман Лавринович и Петр Починок, а также Станислав Карпюк из Румынии, состоится 6 июня.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил спецслужбы РФ в поджоге торгового центра в Варшаве 12 мая 2024 года. Часть подозреваемых уже задержали, а других идентифицировали и разыскивают.

Туск также пообещал найти всех причастных к пожару в Marywilska 44.

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