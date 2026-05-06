'Россия знает, как связаться с Украиной': Зеленский пообещал зеркальные действия, если Путин не согласится на 'тишину и дипломатию'. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет действовать "зеркально", если Россия не согласится на прекращение огня и продолжит атаки. По его словам, Москва уже получила четкое предложение о "тишине и дипломатии", однако ответила на него новыми ударами. Поэтому ответ Украины будет вполне справедливым.

Видео дня

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении 6 мая. Он поблагодарил государства и мировых лидеров, которые поддержали украинскую инициативу по установлению полного режима тишины.

Россия не прекратила атак

По словам президента, в течение дня Россия продолжала обстрелы украинских регионов. Сообщения об ударах поступали из Донецкой, Харьковской, Днепровской, Сумской, Черниговской, Запорожской и Херсонской областей.

Зеленский подчеркнул, что Россия не остановила ни одного вида своей военной агрессии. Поэтому Украина, по его словам, будет отвечать "зеркально", а дальнейшие решения по реакции будут приниматься в зависимости от развития ситуации.

"Ни один из видов своей военной активности Россия не остановила. К сожалению, не остановила. Украина будет действовать зеркально. В зависимости от ситуации ночью и завтра тоже будем определяться с нашими вполне справедливыми ответами", – сказал верховный главнокомандующий.

Россия знает, как связаться с Украиной

Президент заявил, что Россия получила от Украины четкое предложение о прекращении огня и знает, как связаться с украинской стороной для согласования деталей.

Но если российского диктатора Путина интересует только проведение парада в Москве, а не завершение войны, то это свидетельствует о других приоритетах Кремля, подчеркнул Зеленский.

"Россия получила от нас четкое предложение по тишине и дипломатии и знает, как связаться с Украиной или с партнерами, чтобы согласовать детали. Если же то одно лицо в Москве, которое не может жить без войны, интересует только один парад и больше ничего, то это другое дело", – сказал глава государства.

Даже "главный парад" РФ зависит от Украины

Президент подчеркнул, что Украина готова работать ради мира и стремится "достойно закончить эту войну". В то же время он заявил, что Россия оказалась в ситуации, когда даже проведение ее главного парада теперь зависит от Украины.

"Россия довела себя до того, что и их главный парад уже зависит от нас. И это четкий сигнал: надо завершать", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия сорвала режим прекращения огня, ранее анонсированный Украиной. После вчерашних ударов по Днепру, Запорожью, Краматорску и другим населенным пунктам, российская армия продолжила обстрелы и 6 мая, в частности, продолжая активность на фронте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!