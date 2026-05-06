'Дополнительные возможности для наших дальнобойных санкций': Зеленскому доложили о перемещении ПВО из регионов РФ в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия усиливает систему противовоздушной обороны вокруг Москвы, перебрасывая комплексы ПВО из других регионов страны. По его словам, это свидетельствует о страхе российского руководства перед возможными ударами и открывает "дополнительные возможности для украинских дальнобойных санкций".

Об этом Зеленский сообщил в Telegram по итогам доклада руководителя ГУР Олега Иващенко. Президент отметил, что украинская разведка получила новые данные как о внутренней ситуации в РФ, так и о действиях оккупационных властей на захваченных территориях Украины.

На парад в Москву стягивают ПВО

Зеленский отметил, что в последние недели вокруг Москвы активно усиливают кольца противовоздушной обороны, перебрасывая комплексы из российских регионов.

Он отметил, что это свидетельствует о том, что несмотря на многочисленные заявления Кремль не готовится к реальному прекращению огня и "переживает за свой парад в Москве больше, чем за всю остальную Россию".

В то же время Зеленский отметил, что сосредоточение российских ПВО в одном месте создают для Украины "дополнительные возможности для наших дальнобойных санкций".

"Будут определены соответствующие наши приоритеты", – заявил президент.

Убытки РФ от украинских дальнобойных санкций

По словам Зеленского, есть также обновленные данные по внутренней оценке Россией последствий украинских ударов по ее территории. По его словам, прямые убытки и последствия для производства и экспорта РФ растут, а особенно тяжело это сказывается на бюджетах российских регионов.

"Объемы прямых убытков и последствий торможения производственных и экспортных процессов в России растут, и особенно негативный эффект это имеет для состояния бюджетов российских регионов. Фактическое банкротство значительной части российских региональных бюджетов не скрыть", – отметил президент.

Он подчеркнул, что Украина уже неоднократно предлагала России перейти к реальной дипломатии и прекращению огня, чтобы обеспечить "доверие к дипломатическому процессу и условия для достижения результата"

По словам Зеленского, украинские предложения остаются в силе.

"Украинские предложения на столе, и я благодарен партнерам Украины за поддержку нашей дипломатии и готовности действовать зеркально. Россия должна делать шаги для завершения своей войны и для достижения реального мира", – подчеркнул президент.

Россия вывозит ресурсы с оккупированных территорий

По словам Зеленского, украинская разведка имеет документы, подтверждающие планы РФ по масштабному использованию временно оккупированных территорий юга Украины. Речь идет о схеме, похожей на ту, которую Россия ранее реализовала на Донбассе — с деиндустриализацией и вывозом ресурсов.

Президент заявил, что оккупационные власти планируют геологическую разведку, быструю добычу и вывоз ценного сырья по меньшей мере с 18 месторождений. Среди ресурсов, которые хочет получить РФ, он назвал титан, литий, тантал, ниобий, циркон, молибден и графит.

Кроме того, по словам Зеленского, Россия готовится к захвату и вывозу нового урожая зерна с оккупированных украинских территорий. Украина, подчеркнул он, готовит меры противодействия.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия сорвала режим прекращения огня, ранее анонсированный Украиной. Глава государства подчеркнул, что Украина будет отвечать зеркально, "учитывая навязчивые российские обращения через СМИ и социальные сети с просьбой устроить тишину на время московского парада".

