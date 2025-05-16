Поджог домов и авто Стармера в Лондоне: полиция задержала 21-летнего украинца

Британская полиция обвинила в поджоге автомобиля и двух домов, связанных с премьер-министром Киром Стармером, 21-летнего украинца Романа Лавриновича. По версии следствия, его действия могли поставить под угрозу жизни людей.

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Об инциденте сначала сообщило Sky News, отметив, что в результате пожаров пострадали дома в Кентиш-Тауне и Ислингтоне, а также автомобиль.Полиция Лондона подтвердила, что расследование ведет антитеррористическое подразделение из-за возможной угрозы чиновнику.

По данным BBC, Лавриновича задержали во вторник в Сиденхэме, на юго-востоке Лондона. Его обвиняют в поджоге автомобиля 8 мая, частного дома на той же улице 12 мая, а также в поджоге у дверей дома в Ислингтоне в ночь на 11 мая.

Издание также уточняет, что во время пожара в Ислингтоне один человек был эвакуирован пожарными, которые работали в дыхательных аппаратах. Кроме того, СМИ отметило, что дом в Кентиш-Тауне на момент поджога был сдан в аренду.

Прокуратура подтвердила, что расследование контролирует антитеррористическое управление, учитывая связь дела с премьер-министром страны.

Слушание назначено на пятницу в Вестминстерском магистратском суде. Прокуратура подчеркнула, что обвиняемый имеет право на справедливое судебное разбирательство.

Как писал OBOZ.UA, в Лондоне в ночь на 12 мая произошел пожар в доме, принадлежащем премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Огонь повредил входную дверь и часть фасада здания. Несмотря на это, сам дом остался невредимым, никто не пострадал. Полиция расследует инцидент как умышленный поджог, вероятно, совершенный с помощью зажигательного устройства.

Правоохранители проводили поиски в окрестных садах и подтвердили, что на месте найдены остатки зажигательного устройства. В результате инцидента обуглились входные двери и часть кирпичной кладки.

Эти события произошли вскоре после визита Кира Стармера в Киев, а также в день, когда стало известно об аресте шестерых болгар, обвиняемых в шпионаже в пользу России. Это породило предположение о возможной организованной диверсии.

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