Поджог домов и авто Стармера: в Британии арестовали второго подозреваемого

Британская полиция 17 мая заявила, что арестовала второго человека в связи с серией поджогов объектов, связанных с премьер-министром Киром Стармером в северном Лондоне. Это произошло через день после того, как под стражу в связи с этими пожарами взяли украинца.

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Об этом пишет Reuters. Вторым подозреваемым является 26-летний мужчина, которого задержали в лондонском аэропорту Лутон.

Он был арестован по подозрению в сговоре с целью совершения поджога с намерением поставить под угрозу жизни людей. Правоохранители перечислили те самые инциденты, которые касались объектов, связанных со Стармером.

"Суд установил, что автомобиль и оба объекта недвижимости были связаны со Стармером. Расследование возглавила контртеррористическая полиция, учитывая причастность к делу такого известного публичного лица, сообщила полиция", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 мая в Лондоне произошел пожар в доме, принадлежащем премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Огонь повредил входную дверь и часть фасада здания.

Полиция расследует инцидент как умышленный поджог, вероятно, совершенный с помощью зажигательного устройства. Расследование охватывает еще два подобных случая – поджог автомобиля 8 мая и возгорание возле другого дома 11 мая.

Впоследствии стало известно, что британская полиция обвинила в поджоге автомобиля и двух домов, связанных с Киром Стармером, 21-летнего украинца Романа Лавриновича. По версии следствия, его действия могли поставить под угрозу жизни людей.

Также полиция Лондона подтвердила, что расследование ведет антитеррористическое подразделение из-за возможной угрозы чиновнику.

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