Активно искал подработку: украинца, подозреваемого в поджоге имущества Стармера, могли завербовать спецслужбы РФ - Схемы

Романа Лавриновича, 21-летнего прикарпатца, который арестован по подозрению в поджоге имущества премьер-министра Великобритании Кира Стармера, могли завербовать спецслужбы России в мессенджере Telegram. Юноша активно искал работу через этот мессенджер.

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Об этом рассказывают журналисты проекта "Схемы". Они проанализировали активность украинца в соцсетях и мессенджерах и выяснили, что в течение 2022-2025 годов Роман Лавринович активно искал работу в пабликах для иностранцев в Лондоне.

Согласно их анализу, преимущественно юноша обращал внимание на возможность подработки в области строительства и гостиничного бизнеса.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 мая в Лондоне произошел пожар в доме, принадлежащем премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Огонь повредил входную дверь и часть фасада здания.

Полиция расследует инцидент как умышленный поджог, вероятно, совершенный с помощью зажигательного устройства. Расследование охватывает еще два подобных случая – поджог автомобиля 8 мая и возгорание возле другого дома 11 мая.

Впоследствии стало известно, что британская полиция обвинила в поджоге автомобиля и двух домов, связанных с Киром Стармером, 21-летнего украинца Романа Лавриновича. По версии следствия, его действия могли поставить под угрозу жизни людей.

"Последнее сообщение о поиске заработка он оставил 3 мая – за 5 дней до поджога в Лондоне автомобиля, связанного со Стармером. А последний раз в Telegram Лавринович заходил в ночь на 13 мая – за несколько часов до того, как его задержала полиция после поджога здания, которое также связывают со Стармером", – отмечают "Схемы".

Одно из последних сообщений о поиске работы Лавринович оставил 2 мая в группе London UA. В нем было указано, что юноша "в поисках работы рассмотрит любые варианты".

Уже через два часа на это сообщение ответил пользователь по имени Юрий, который попросил написать ему в приватный чат. Причем этот Юрий добавился в чат за несколько дней до этого диалога.

Еще 28 мая журналисты обратились к Юрию с вопросом о работе. Он предложил встретиться в кафе за пределами Лондона. Однако уже 30 мая, когда журналисты напрямую обратились к нему за комментарием, он отрицал, что кому-то предлагал работу.

Только после того, как Юрию продемонстрировали скрины его диалогов с Романом, мужчина якобы вспомнил, что такая беседа была. Речь шла о предложении работы помощником для знакомого поляка, однако, по словам Юрия, Роман ему якобы так и не ответил.

В свою очередь отец подозреваемого Николай Лавринович утверждает, что его сын всегда восхищался Британией и не имел ничего против этой страны, а также имел проукраинские взгляды. По словам мужчины, у Романа есть дядя, который воюет на передовой против россиян.

Так или иначе, но спецслужбы Великобритании расследуют возможную причастность России к серии поджогов. В числе прочих и указанный поджог авто, связанного со Стармером.

Издание также цитирует генерал-майора запаса, бывшего заместителя главы СБУ Виктора Ягуна, который утверждает, что Telegram-каналы стали одним из основных мест, с которыми работают российские спецслужбы для вербовки.

"Это современная методика затягивания людей, которые попали в трудное положение и пытаются как-то найти себя в этой жизни. К тому же украинцы работу ищут не на польских или британских сайтах, а часто именно на русскоязычных", - отметил он.

Напомним, что украинцев атакуют мошенники в мессенджере Telegram. В результате общения с ботом аккаунты пользователей сами приобретают признаки мошеннический, в результате чего они теряют к ним доступ, а программа их блокирует.

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