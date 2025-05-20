Поджог имущества Стармера в Лондоне: британская полиция арестовала третьего подозреваемого

В Великобритании правоохранители задержали уже третьего подозреваемого по делу о поджоге домов и авто премьер-министра Кира Стармера в Лондоне. Им оказался 34-летний мужчина.

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Он был арестован утром в понедельник, 19 мая, в районе Челси на юго-западе Лондона. Об этом пишет Reuters со ссылкой на лондонскую полицию.

Мужчину подозревают в сговоре с целью совершения поджога с намерением поставить под угрозу жизни людей.

Сам Стармер назвал эти инциденты "атакой на всех нас, на нашу демократию и ценности, которые мы отстаиваем".

Напомним, что расследование дела ведет антитеррористическое подразделение полиции Лондона из-за возможной угрозы высокопоставленному чиновнику.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 мая в Лондоне произошел пожар в доме, принадлежащем премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Огонь повредил входную дверь и часть фасада здания.

Полиция расследует инцидент как умышленный поджог, вероятно, совершенный с помощью зажигательного устройства. Расследование охватывает еще два подобных случая – поджог автомобиля 8 мая и возгорание возле другого дома 11 мая.

Впоследствии стало известно, что британская полиция обвинила в поджоге автомобиля и двух домов, связанных с Киром Стармером, 21-летнего украинца Романа Лавриновича. По версии следствия, его действия могли поставить под угрозу жизни людей.

Вскоре был задержан второй подозреваемый, 26-летний мужчина. Его арестовали в лондонском аэропорту Лутон.

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