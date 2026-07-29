"Никаких шансов": Иран отклонил план Омана по совместному управлению Ормузским проливом

Оман предложил Ирану план "совместного регионального управления" Ормузским проливом с добровольными взносами, который предусматривает совместную оплату услуг по управлению судоходством, охране окружающей среды, поисково-спасательным и другим услугам. Однако Иран отклонил предложение Омана о совместном региональном управлении Ормузским проливом.

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Об этом агентству Reuters сообщил иранский высокопоставленный чиновник. Он отметил, что навязанное другими странами "нереалистичное предложение не имеет никаких шансов".

Что говорят в Иране

В Иране считают, что это США вместе с Саудовской Аравией пытаются заставить Оман согласиться на "нереалистичные планы". Да, Иран и Оман могут и даже должны управлять Ормузским проливом совместно, но исходя исключительно из своих соответствующих зон контроля, без участия других государств.

Под контролем Ирана должны находиться как минимум весь входной маршрут пролива и часть выходного маршрута, пояснил источник агентства.

То есть предложение Омана "50/50", согласно которому обе страны разделят контроль поровну, не будет соответствовать интересам Ирана. Именно поэтому этот план не имел шансов на успех, заявил иранский чиновник.

Он добавил, что Иран уважает Оман как ценного соседа и посредника, но оманцы могут контролировать только участок пролива в своей зоне ответственности.

О чем речь

План Омана, который в Иране назвали навязанным США и Саудовской Аравией, основан на аналогичных договоренностях относительно Малаккского пролива, соединяющего Индийский океан с Тихим. Этот пролив находится под совместным контролем Индонезии, Малайзии и Сингапура.

Именно эти страны взимают с грузоотправителей "добровольные взносы" для оплаты услуг в проливе.

План Омана также в первую очередь предусматривает взимание "добровольных сборов" за пользование Ормузским проливом с целью устранения перебоев в торговле, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке.

Официально об плане совместного управления Оман не сообщал. Однако, по информации Reuters, этот план поддержали "все остальные страны Персидского залива".

Конфликт на Ближнем Востоке

Как сообщал OBOZ.UA, Тегеран также отверг последнее предложение Вашингтона о прекращении огня. Его от США Ирану передал премьер-министр соседнего Ирака. Иранские чиновники заявили, что их не интересуют временные соглашения, оставляющие нерешенным вопрос контроля над Ормузским проливом.

В целом мировые цены на нефть в начале недели резко снизились — как считается, из-за перерыва в боевых действиях между США и Ираном. Но, несмотря на резкое снижение цен, участники рынка продолжают внимательно следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Инвесторы оценивают не только временное прекращение боевых действий между США и Ираном, но и возможные угрозы для ключевых маршрутов поставок нефти.

Судоходство через Ормузский пролив до сих пор не вернулось к довоенному уровню. По состоянию на понедельник через этот маршрут прошло менее десяти судов с сырьем, тогда как до начала войны пролив ежедневно пересекали около ста коммерческих судов.

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