Иран отклонил предложение США о прекращении огня – NYT

Тегеран отклонил предложение Вашингтона о прекращении огня. Его от США Ирану передал премьер-министр соседнего Ирака.

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Иранские чиновники заявили, что их не интересуют временные соглашения, оставляющие нерешенным вопрос контроля над Ормузским проливом. Подробности со ссылкой на официальных лиц Ирана и Ирака сообщает The New York Times.

Иран отказался от предложения США о прекращении огня

Собеседники издания из Ирана и Ирака сообщили, что Тегеран в четверг, 23 июля, отклонил предложение США о прекращении огня. Ее в Иран привез глава иракского правительства Али аль-Заиди, который недавно посетил Вашингтон и встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Выступить посредником премьер-министру Ирака пришлось под "аккомпанемент" угроз Трампа эскалацией войны и ударами по критически важной инфраструктуре Ирана.

"Детали предложения о прекращении огня не разглашались. Но иранские чиновники заявили, что это единственное предложение на столе переговоров и что их правительство не заинтересовано во временном соглашении, которое оставляет вопрос контроля над Ормузским проливом нерешенным", – пишет NYT.

В Тегеране аль-Заиди встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, главным переговорщиком Ирана бригадным генералом Мохаммедом Багером Галибафом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Последний в эфире государственного телевидения по итогам встречи заявил, что Иран и Ирак, разделенные общей границей, имеют взаимные экономические, политические и связанные с безопасностью интересы, а также тесные связи, и что визит премьера соседней страны на фоне ситуации в регионе был очень важным.

Арагчи добавил, что аль-Заиди поделился своими "взглядами и впечатлениями" от поездки в Вашингтон, но у Тегерана и Вашингтона уже достаточно посредников.

"Проблема – не в передаче сообщений. Проблема заключается в мировоззрении Америки, которое является нелогичным, алчным и проникнутым стремлением к контролю", – заявил глава внешнеполитического ведомства Ирана.

Иран и США неуклонно усиливают напряженность в течение последних нескольких недель: американские войска бомбят иранские военные базы, а также объекты инфраструктуры, такие как железные дороги, аэропорты, мосты и морские порты. Иран, в свою очередь, нанёс удары баллистическими ракетами и беспилотниками по американским военным целям на Ближнем Востоке.

"Два иранских чиновника заявили, что вооруженные силы страны ожидают – и готовятся – к возможному расширению войны, если Трамп выполнит свои угрозы нанести удар по столице Тегерану и критически важной инфраструктуре. Если он это сделает, сказали чиновники, Иран расширит боевые действия на региональный уровень, в частности, нанеся удар по Тель-Авиву и обратившись к своим союзникам-хуситам с просьбой перекрыть Баб-эль-Мандаб, стратегический водный путь в Красном море", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZ.UA, удары Ирана по объектам ЦРУ в Персидском заливе могли происходить при участии России. За время американо-иранской войны таких атак было несколько.

По данным Reuters, в США в настоящее время изучают вероятную степень вовлеченности РФ в эти атаки.

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