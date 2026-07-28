Цены на нефть резко упали после перерыва в боевых действиях между США и Ираном

Мировые цены на нефть резко снизились в понедельник после перерыва в боевых действиях между США и Ираном. Стоимость эталонной марки Brent продемонстрировала самое значительное дневное падение с 8 апреля, в то время как американская нефть также существенно подешевела.

Видео дня

Об изменении ситуации на нефтяном рынке сообщил CNN, ссылаясь на биржевые данные и заявления сторон. Издание также привело слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что Вашингтон прекратил удары по Ирану по просьбе иранских властей, но предупредил о возможном возобновлении атак, если новое соглашение о прекращении огня не будет достигнуто.

Реакция рынка

Фьючерсы на нефть Brent, которая является мировым эталоном, завершили торги на уровне 85,87 доллара за баррель. Это на 11,3% ниже, чем днем ранее. Американская нефть WTI подешевела примерно на 7% — до 82,61 доллара за баррель.

Несмотря на резкое снижение цен, участники рынка продолжают внимательно следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Инвесторы оценивают не только временное прекращение боевых действий между США и Ираном, но и возможные угрозы для ключевых маршрутов поставок нефти.

Риски остаются

По данным CNN, судоходство через Ормузский пролив до сих пор не вернулось к довоенному уровню. По состоянию на понедельник через этот маршрут прошло менее десяти судов с сырьем, тогда как до начала войны пролив ежедневно пересекали около ста коммерческих судов.

Дополнительную тревогу вызывает угроза нападений поддерживаемых Ираном хуситов на саудовские нефтяные танкеры в проливе Баб-эль-Мандеб у Красного моря.

Аналитики Deutsche Bank отметили, что атаки хуситов создают "перспективу одновременного нарушения экспорта как через Персидский залив, так и через маршруты Красного моря". По их словам, хотя основные участники конфликта взяли паузу, ситуация остается нестабильной из-за боевых действий на других направлениях.

На фоне этих событий американские фондовые индексы завершили день без единой динамики. Индекс Dow Jones вырос на 0,51%, S&P 500 прибавил 0,02%, тогда как технологический Nasdaq снизился на 0,18%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по оценкам, рост стоимости нефти может привести к подорожанию бензина в Украине. По ожиданиям, в ближайшие три недели стоимость топлива на АЗС будет расти скачками по 2–3 грн/л.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!