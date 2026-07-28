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Цены на нефть резко упали после перерыва в боевых действиях между США и Ираном

Андрей Колотовкин
Новости. Мир
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Инвесторы оценивают прекращение боевых действий между США и Ираном
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Мировые цены на нефть резко снизились в понедельник после перерыва в боевых действиях между США и Ираном. Стоимость эталонной марки Brent продемонстрировала самое значительное дневное падение с 8 апреля, в то время как американская нефть также существенно подешевела.

Об изменении ситуации на нефтяном рынке сообщил CNN, ссылаясь на биржевые данные и заявления сторон. Издание также привело слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что Вашингтон прекратил удары по Ирану по просьбе иранских властей, но предупредил о возможном возобновлении атак, если новое соглашение о прекращении огня не будет достигнуто.

Реакция рынка

Фьючерсы на нефть Brent, которая является мировым эталоном, завершили торги на уровне 85,87 доллара за баррель. Это на 11,3% ниже, чем днем ранее. Американская нефть WTI подешевела примерно на 7% — до 82,61 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть Brent на уровне 85,87

Несмотря на резкое снижение цен, участники рынка продолжают внимательно следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Инвесторы оценивают не только временное прекращение боевых действий между США и Ираном, но и возможные угрозы для ключевых маршрутов поставок нефти.

Американская нефть WTI подешевела на 7%

Риски остаются

По данным CNN, судоходство через Ормузский пролив до сих пор не вернулось к довоенному уровню. По состоянию на понедельник через этот маршрут прошло менее десяти судов с сырьем, тогда как до начала войны пролив ежедневно пересекали около ста коммерческих судов.

Дополнительную тревогу вызывает угроза нападений поддерживаемых Ираном хуситов на саудовские нефтяные танкеры в проливе Баб-эль-Мандеб у Красного моря.

Аналитики Deutsche Bank отметили, что атаки хуситов создают "перспективу одновременного нарушения экспорта как через Персидский залив, так и через маршруты Красного моря". По их словам, хотя основные участники конфликта взяли паузу, ситуация остается нестабильной из-за боевых действий на других направлениях.

На фоне этих событий американские фондовые индексы завершили день без единой динамики. Индекс Dow Jones вырос на 0,51%, S&P 500 прибавил 0,02%, тогда как технологический Nasdaq снизился на 0,18%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по оценкам, рост стоимости нефти может привести к подорожанию бензина в Украине. По ожиданиям, в ближайшие три недели стоимость топлива на АЗС будет расти скачками по 2–3 грн/л.

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