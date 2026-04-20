'Не поднимали вопрос': в Иране сделали заявление о возможности вывоза обогащенного урана из страны

В Иране заявили, что вопрос передачи обогащенного урана другим странам никогда не рассматривался в рамках переговоров. В Тегеране отмечают, что ядерные наработки являются частью национального суверенитета и не подлежат обсуждению.

Об этом пишет Tasnim News Agency. Соответствующее заявление сделал представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

По его словам, обогащенный уран рассматривается в Иране как национальное достояние, которое имеет такое же значение, как и территория страны. Он подчеркнул, что все ресурсы, созданные благодаря усилиям и жертвам иранского народа, имеют особую ценность.

Бахаи также заявил, что развитие ядерной программы является символом национальной воли и стремления к научному прогрессу. По его мнению, именно это объясняет давление и действия со стороны "врагов", которые пытаются ограничить эти возможности.

По словам представителя МИД, если бы ядерный потенциал Ирана не был таким ценным, "враги не совершили бы столько преступлений против Тегерана".

Он подчеркнул, что защита ядерных достижений является критически важным для Ирана. В то же время любые предложения по вывозу обогащенного урана за пределы страны никогда не рассматривались и не входят в повестку дня переговоров.

Слова иранского дипломата резко контрастируют с недавними заявлениями Дональда Трампа о том, что якобы в Тегеране "согласились на все" и готовы к заключению сделки. Президент США утверждал, что Иран будет сотрудничать с США по вывозу обогащенного урана.

В Иране обвинили Трампа во лжи после его заявления о вывозе урана из Ирана. Председатель иранского парламента Мохаммед Багер Галибаф заявил, что США "не выиграли войну с помощью этой лжи".

Переговоры США и Ирана

Ситуация вокруг переговоров развивается на фоне войны, которая началась в конце февраля после ударов США и Израиля по Ирану. В ответ иранские силы атаковали американские базы в регионе и объекты энергетической инфраструктуры союзников США в Персидском заливе.

Это, в свою очередь, вызвало глобальный энергетический кризис. За последние дни рынки отреагировали очень чувствительно. После заявлений Трампа фондовые индексы отошли от рекордных максимумов, прервав пятидневный рост. А цены на нефть резко подскочили – более чем на 5 процентов, приблизившись к 95 долларам за баррель.

Инвесторы внимательно следят за ситуацией вокруг Ормузского пролива. Именно через него проходит значительная часть мировых поставок нефти, и любые ограничения сразу влияют на рынок.

На прошлой неделе события разворачивались очень быстро. В пятницу Дональд Трамп написал в соцсетях, что соглашение почти согласовано, а Иран объявил о возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Но уже вскоре Тегеран снова закрыл его после того, как США не отменили блокаду.

На выходных американские военные задержали грузовое судно под иранским флагом в Оманском заливе. Трамп подтвердил эти действия в разговоре, заявив, что контролирует ситуацию на море. По его словам, США готовы действовать и дальше, если это будет нужно.

Иран отказался от второго раунда переговоров с США. В Тегеране считают, что требования Вашингтона являются "нереалистичными".

Президент США Дональд Трамп заявил, вряд ли продолжит двухнедельное перемирие с Ираном, которое завершается в среду вечером по вашингтонскому времени. В то же время он подчеркнул, что решение зависит от результатов переговоров, которые еще продолжаются.

