Иран заявил о закрытии Ормузского пролива и обвинил США в нарушении договоренностей

Теократический диктаторский режим Ирана заявил о закрытии Ормузского пролива. Также в Тегеране снова обвинили Соединенные Штаты в "нарушении договоренностей".

Новую серию "военного контроля" в проливе объявил представитель Центрального штаба иранской полиции "Хатам аль-Анбия". Об этом в соцсети Х сообщает Iran's Today.

У Ирана новое обострение

Иранские военные, контролируемые боевиками КСИР, заявили, что по состоянию на 18 апреля транзит через Ормузский пролив вернулся к прежнему состоянию строгого военного контроля. Также он сослался на "неоднократные нарушения со стороны США и пиратство под видом блокады".

Как сообщил Bloomberg, утром 18 апреля греческие и индийские танкеры развернулись перед Ормузским проливом на фоне возобновления иранской блокады. Шесть танкеров везли около 8,3 миллиона баррелей неиранской нефти, и их успешные транзиты означали бы самые высокие потоки нефти из залива за один день с начала войны.

Приостановленные рейсы пяти греческих и индийских танкеров дают первое представление о том, как осуществляется движется по энергетической артерии, после того как министр иностранных дел Ирана заявил, что она полностью открыта.

