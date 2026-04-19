Иран отказался от второго раунда переговоров с США – медиа

Исламская Республика Иран якобы отклонила предложение провести второй раунд переговоров с Соединенными Штатами Америки. Требования Вашингтона являются "нереалистичными".

Об этом 19 апреля заявило государственное информагентство IRNA. Отметим, что официальные представители режима не комментировали, действительно ли встреча отменяется.

Иранское пропагандистское медиа причиной отказа от переговоров назвало "чрезмерные требования Вашингтона, нереалистичные ожидания, постоянные изменения позиций, повторяющиеся противоречия и длительную морскую блокаду".

Что предшествовало

Недавно американский президент Дональд Трамп высказал новую угрозу нанести удар по Ирану, пытаясь давить на страну для заключения сделки. Он предупредил, что армия США "выведет из строя" электростанции и мосты Исламской Республики.

Переговоры запланированы на 20 апреля. Для этого в страну-посредника Пакистан должна была прибыть американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Тегеран публично не подтверждал, что его представители прилетят на встречу.

Напомним, что срок действия двухнедельного соглашения о прекращении огня между США и Ираном истекает в среду, 22 апреля.

Хотя перемирие в основном соблюдается, напряженность обострилась в последние дни: Иран отменил свое решение о повторном открытии Ормузского пролива, жалуясь на блокаду иранских портов США. Тегеран утверждает, что такие действия Вашингтона нарушили режим "тишины".

Как писал OBOZ.UA:

– 19 апреля министр обороны США Пит Хегсет предупредил лидеров Ирана, что блокада иранских портов и экономическое давление будут продолжаться, если они "не сделают мудрый выбор". Представитель администрации Дональда Трампа призвал Тегеран пойти на сделку.

– Тем временем Сенат США, возглавляемый республиканцами, отклонил очередную попытку демократов остановить войну в Иране. Сторонники Трампа отклонили резолюцию, которая обязывала бы Соединенные Штаты вывести войска из зоны конфликта до тех пор, пока Конгресс не санкционирует дальнейшие действия.

