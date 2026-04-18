Представители иранской теократической диктатуры обвинили президента Соединенных Штатов Дональда Трампа во лжи после его заявления о вывозе урана из Ирана. Председатель иранского парламента Мохаммед Багер Галибаф заявил, что США "не выиграли войну с помощью этой лжи".

Также представители власти, подконтрольные боевикам КСИР, заявили, что американцы "ничего не добьются на переговорах". Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Новые нападки Ирана на США

Председатель иранского парламента обвинил президента США в ряде ложных заявлений относительно статуса Ормузского пролива и обогащенного урана в Иране.

"Президент Соединенных Штатов сделал семь заявлений за один час, и все семь были ложными. Они не выиграли войну с помощью этой лжи, и уж точно ничего не добьются и на переговорах", – сказал Мохаммед Багер Галибаф.

Также иранский чиновник призвал всех "ознакомиться с достоверной и точной информацией о переговорах в недавнем интервью представителя Министерства иностранных дел". Политик ссылается на материал, в котором официальные представители Тегерана утверждают, что Иран не будет передавать свой обогащенный уран куда бы то ни было, вопреки более ранним заявлениям Трампа.

Заинтересованность Китая

По словам дипломата, знакомого с позицией Пекина по этому вопросу, Китай готов принять около 440 килограммов обогащенного урана из Ирана. Издание AP News утверждает, что Китай, будучи крупнейшим торговым партнером Ирана, дает понять, что он будет готов принять предложение Вашингтона и Тегерана о закупке урана или его переработке до уровней, пригодных для гражданского применения.

На данном этапе представители страны-террориста России никак не фигурировали в этом вопросе. Однако медиа напоминают, что в 2015 году в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий Иран поставил в Россию около 11 тыс. кг низкообогащенного урана для выполнения важнейшего условия ядерной сделки.

Ранее появилась информация, что стороны рассматривают возможность продления режима прекращения огня еще на две недели задняя проведения в этот срок так называемых "технических переговоров". Достижение успеха в последних открывает возможность уже дальнейших политических переговоров с конечной целью заключения мирного соглашения.

Як повідомляв OBOZ.UA, Іран оголосив про відкриття Ормузької протоки. Причиною послужило припинення вогню в Лівані. Дональд Трамп, у свою чергу, підтвердив розблокування Ормузу.

