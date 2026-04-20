'Начнут взрываться многочисленные бомбы': Трамп снова пригрозил Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что вряд ли продолжит двухнедельное перемирие с Ираном, которое завершается в среду вечером по вашингтонскому времени. В то же время он подчеркнул, что решение зависит от результатов переговоров, которые еще продолжаются.

Видео дня

Информацию о позиции американского президента обнародовало агентство Bloomberg со ссылкой на его комментарии. В разговоре Трамп прямо отметил, что "крайне маловероятно", что перемирие будет продлено, если до дедлайна стороны не достигнут договоренности, и добавил:

"Я не собираюсь спешить с плохой сделкой. У нас есть все время в мире".

Переговоры на грани

Трамп одновременно продемонстрировал и жесткость, и определенный осторожный оптимизм в отношении переговорного процесса. Он заявил, что Ормузский пролив пока будет оставаться заблокированным, несмотря на давление со стороны Ирана. По его словам, Тегеран "отчаянно хочет" его открытия, но этого не произойдет без подписанного соглашения.

И в то же время он дал понять, что контакт между сторонами продолжается. По словам президента США, новая встреча должна состояться в ближайшее время, и Иран также направляет свою делегацию. Интересно, что еще раньше Иран отказался от второго раунда переговоров с США – медиа в дальнейших переговорах. Но, похоже, ситуация изменилась, по крайней мере частично.

Вице-президент Джей Ди Вэнс уже готовится отправиться на переговоры. Трамп уточнил, что встреча может состояться во вторник вечером или в среду утром. К делегации могут присоединиться Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф.

Но параллельно стороны обмениваются жесткими сигналами. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что в стране сохраняется "глубокое историческое недоверие" к действиям правительства США. И подчеркнул, что иранцы "не подчиняются силе". Это прозвучало после предупреждения Трампа об "очень сильном ударе" в случае отсутствия соглашения.

Ключевые детали конфликта

Ситуация вокруг переговоров развивается на фоне войны, которая началась в конце февраля после ударов США и Израиля по Ирану. В ответ иранские силы атаковали американские базы в регионе и объекты энергетической инфраструктуры союзников США в Персидском заливе.

Это, в свою очередь, вызвало глобальный энергетический кризис. За последние дни рынки отреагировали очень чувствительно. После заявлений Трампа фондовые индексы отошли от рекордных максимумов, прервав пятидневный рост. А цены на нефть резко подскочили – более чем на 5 процентов, приблизившись к 95 долларам за баррель.

Инвесторы внимательно следят за ситуацией вокруг Ормузского пролива. Именно через него проходит значительная часть мировых поставок нефти, и любые ограничения сразу влияют на рынок.

На прошлой неделе события разворачивались очень быстро. В пятницу Дональд Трамп написал в соцсетях, что соглашение почти согласовано, а Иран объявил о возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Но уже вскоре Тегеран снова закрыл его после того, как США не отменили блокаду.

На выходных американские военные задержали грузовое судно под иранским флагом в Оманском заливе. Трамп подтвердил эти действия в разговоре, заявив, что контролирует ситуацию на море. По его словам, США готовы действовать и дальше, если это потребуется.

В Белом доме, по данным собеседников, считают, что противоречивые заявления президента создают так называемую стратегическую неопределенность. Она, по их мнению, может дать преимущество на переговорах. Но, как признают сами чиновники, это также повышает риск недоразумений с иранской стороной.

Внутренние разногласия

В самом Иране, как сообщают источники, тоже нет единства в отношении переговоров. Часть политического и военного руководства выступает за жесткую линию и не доверяет Вашингтону. Среди них, в частности, представители руководства Корпуса стражей исламской революции.

В то же время другая часть иранских властей, включая президента Масуда Пезешкиана и министра иностранных дел Аббаса Арагчи, склоняется к достижению договоренности. Они, как отмечается, более открыты к компромиссам с США.

Несмотря на напряжение, обе стороны все же продолжают работать над соглашением. По оценкам чиновников, шанс на достижение договоренности в ближайшие дни остается. Хотя даже в случае прорыва могут потребоваться дополнительные переговоры – в том числе по ядерным и военным вопросам.

Как писал OBOZ.UA:

– 19 апреля министр обороны США Пит Гегсет предупредил лидеров Ирана, что блокада иранских портов и экономическое давление будут продолжаться, если они "не сделают мудрый выбор". Представитель администрации Дональда Трампа призвал Тегеран пойти на сделку.

– Тем временем Сенат США, возглавляемый республиканцами, отклонил очередную попытку демократов остановить войну в Иране. Сторонники Трампа отклонили резолюцию, которая обязывала бы Соединенные Штаты вывести войска из зоны конфликта до тех пор, пока Конгресс не санкционирует дальнейшие действия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!