'Мы поразили сотни целей': Трамп призвал войска Ирана сложить оружие

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранские военные и полиция должны сложить оружие, иначе их ждет смерть. По его словам, американские силы уже нанесли удары по сотням целей на территории Ирана.

Видео дня

Вашингтон будет продолжать военную операцию, пока не достигнет всех поставленных целей. Об этом Трамп заявил во время видеообращения.

Так, вечером 2 марта Трамп записал второе видеообращение после начала военной операции США против Ирана.

В нем он озвучил требования к иранским силовым структурам и рассказал о ходе операции. Президент призвал бойцов Корпуса стражей исламской революции, иранских военных и полицию сложить оружие и получить полный иммунитет, или столкнуться с неминуемой смертью.

По его словам, военная кампания будет продолжаться до тех пор, пока Соединенные Штаты не достигнут всех поставленных целей.

Трамп добавил, что все военное командование Ирана, по его данным, уничтожено, а многие представители силовых структур стремятся сдаться и обращаются за защитой.

Американские силы поразили сотни целей на территории Ирана, в частности объекты Корпуса стражей исламской революции и системы противовоздушной обороны.

Также были уничтожены девять кораблей и судостроительное предприятие, а трое американских военных погибли в бою, возможны новые потери.

"Призываю всех иранских патриотов, которые хотят свободы, воспользоваться моментом и вернуть свою страну... "Жалкий" и "отвратительный" Али Хаменеи был ответственным за кровь сотен и даже тысяч американцев и за убийство бесчисленных тысяч невинных людей во многих странах", – подчеркнул Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в сети появились спутниковые снимки иранских авиабаз после ударов США и Израиля.

Между тем Тегеран заявил, что будет "защищаться без всяких ограничений".

OBOZ.UA следит за событиями на Ближнем Востоке, где продолжается американо-израильская операция против Ирана, в режиме реального времени.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!