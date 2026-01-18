'Мы готовы к диалогу': восемь стран Европы выступили с заявлением по Гренландии

На фоне заявлений президента США Дональда Трампа по Гренландии 8 европейских стран заявили о готовности к диалогу, основанному на принципах суверенитета и территориальной целостности. В совместном документе говорится, что эти принципы остаются неизменными для государств-подписантов.

По данным медиа, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания обнародовали совместное заявление по ситуации вокруг Гренландии. В документе они предостерегли от угроз и подтвердили, что поддерживают международные принципы.

В документе говорится, в частности, о том, что упомянутые выше страны как члены НАТО заинтересованы в укреплении безопасности Арктики и рассматривают ее как общий трансатлантический интерес. Предварительно согласованные датские военные учения "Арктическая выносливость", проведенные вместе с союзниками, соответствуют этой цели и не несут угрозы для других сторон.

Подписанты также заявили о полной солидарности с Данией и народом Гренландии. В документе они отметили готовность к диалогу, который должен основываться на принципах суверенитета и территориальной целостности.

Отдельно государства вспомнили о тарифных угрозах со стороны американского лидера Дональда Трампа. Они отметили, что такая риторика подрывает трансатлантические отношения и может вызвать опасную негативную динамику.

Что предшествовало

Ранее президент США ввел 10% пошлины при торговле со страной для государств, которые после угроз Трампа захватить Гренландию отправили на остров своих военных. Эти санкции вступят в силу 1 февраля, а с 1 июня 2026 года тарифы увеличатся до 25%. Республиканец "отомстил":

Дании;

Норвегии;

Швеции;

Франции;

Германии;

Великобритании;

Нидерландам;

Финляндии.

Глава Белого дома сообщил, что "этот тариф будет действовать, пока не будет достигнута договоренность о полном приобретении Гренландии".

Как отреагировали мировые лидеры

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что его страна отстаивает суверенитет и независимость наций – как в Европе, так и в других регионах мира. Это определяет решение Парижа и лежит в основе приверженности страны к Организации Объединенных Наций и ее Уставу. Он заверил, что европейцы отреагируют сплоченно и скоординировано, если эти угрозы будут подтверждены.

"Именно на этой основе мы решили принять участие в учениях, организованных Данией в Гренландии. Мы полностью поддерживаем это решение, поскольку на кону стоит безопасность в Арктике и на внешних границах Европы. Никакие запугивания или угрозы не повлияют на нас – ни в Украине, ни в Гренландии, ни где-либо в мире, когда мы сталкиваемся с такими ситуациями", – подчеркнул президент.

Также британский премьер Кир Стармер заверил, что позиция Великобритании по Гренландии очень четкая – она является частью Королевства Дания, и ее будущее является делом гренландцев и датчан.

"Применение тарифов к союзникам за обеспечение коллективной безопасности союзников НАТО является абсолютно неправильным. Мы, конечно, будем обсуждать этот вопрос непосредственно с администрацией США", – сообщил премьер.

Ситуацию прокомментировал и председатель Европейского совета Антониу Кошта. По его словам, ЕС полностью солидарен с Данией и народом Гренландии. Территориальная целостность и суверенитет являются фундаментальными принципами международного права. Они имеют важное значение для Европы и международного сообщества в целом.

"Мы постоянно подчеркиваем нашу общую трансатлантическую заинтересованность в мире и безопасности в Арктике, в частности через НАТО. Заранее скоординированные датские учения, проведенные вместе с союзниками, отвечают потребности в укреплении безопасности в Арктике и не представляют угрозы для кого-либо", – отметил Кошта.

Шведский премьер Ульф Кристерссон заявил, что Европа не поддастся шантажу, и только Дания и Гренландия решают вопросы, касающиеся Дании и Гренландии.

"Я всегда буду защищать свою страну и наших союзников-соседей. Это вопрос ЕС, который затрагивает гораздо больше стран, чем те, что сейчас упоминаются. Швеция сейчас ведет интенсивные переговоры с другими странами ЕС, Норвегией и Великобританией по совместному ответу", – написал он.

Не остался в стороне и премьер-министр Канады Марк Карни. Политик призвал союзников по НАТО, включая США, "придерживаться своих обязательств". Он подчеркнул, что Канада поддерживает суверенитет Дании над стратегически важным арктическим островом, который Трамп угрожает захватить.

"Мы являемся партнерами Дании по НАТО, поэтому наше полноценное партнерство остается в силе. Наши обязательства по статьям 5 и 2 НАТО остаются в силе, и мы полностью их поддерживаем", – заверил премьер.

Напомним, накануне в Дании и Гренландии протестующие выступили против требования президента Дональда Трампа о передаче арктического острова Соединенным Штатам Америки. Люди отмечали, что его жители должны иметь право самостоятельно определять свое будущее.

