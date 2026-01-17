'Никакие запугивания не повлияют': европейские лидеры отреагировали на заявление Трампа о введении новых пошлин

Президент США Дональд Трамп ввел 10% пошлины для стран, которые выступают против захвата им Гренландии. В Европе уже отреагировали на такой шаг, подчеркнув, что никакие угрозы со стороны Америки не повлияют на их позицию, и предупредили об угрозе подрыва трансатлантических отношений.

Видео дня

Американскому лидеру уже ответили президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Европейского совета Антониу Кошта и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Они были едины в солидарности с Данией и народом Гренландии.

Реакция Европы

Макрон написал, что Франция отстаивает суверенитет и независимость наций – как в Европе, так и в других регионах мира. Это определяет решение Парижа и лежит в основе приверженности страны к Организации Объединенных Наций и ее Уставу.

"Именно на этой основе мы решили принять участие в учениях, организованных Данией в Гренландии. Мы полностью поддерживаем это решение, поскольку на кону стоит безопасность в Арктике и на внешних границах Европы. Никакие запугивания или угрозы не повлияют на нас – ни в Украине, ни в Гренландии, ни где-либо в мире, когда мы сталкиваемся с такими ситуациями", – подчеркнул президент.

Угрозы ввести пошлины неприемлемы и не имеют места в этом контексте, считает Макрон. Он заверил, что европейцы отреагируют сплоченно и скоординировано, если эти угрозы будут подтверждены.

"Мы обеспечим соблюдение европейского суверенитета. Именно в этом духе я буду сотрудничать с нашими европейскими партнерами", – написал политик.

Стармер отметил, что позиция Великобритании по Гренландии является очень четкой – она является частью Королевства Дания, и ее будущее является делом гренландцев и датчан.

В Лондоне также четко заявили, что безопасность в Арктике является важной для всего НАТО, и союзники должны совместно прилагать больше усилий для противодействия угрозе со стороны России в различных частях Арктики.

"Применение тарифов к союзникам за обеспечение коллективной безопасности союзников НАТО является абсолютно неправильным. Мы, конечно, будем обсуждать этот вопрос непосредственно с администрацией США", – сообщил премьер.

Антониу Кошта написал, что ЕС полностью солидарен с Данией и народом Гренландии. Территориальная целостность и суверенитет являются фундаментальными принципами международного права. Они имеют важное значение для Европы и международного сообщества в целом.

"Мы постоянно подчеркиваем нашу общую трансатлантическую заинтересованность в мире и безопасности в Арктике, в частности через НАТО. Заранее скоординированные датские учения, проведенные вместе с союзниками, отвечают потребности в укреплении безопасности в Арктике и не представляют угрозы для кого-либо", – отметил Кошта.

Он подчеркнул, что введение пошлин подорвет трансатлантические отношения и создаст риск возникновения опасной спирали ухудшения ситуации. Европа будет оставаться единой, скоординированной и преданной защите своего суверенитета, заверил президент Евросовета.

Кристерссон заявил, что Европа не поддастся шантажу, и только Дания и Гренландия решают вопросы, касающиеся Дании и Гренландии.

"Я всегда буду защищать свою страну и наших союзников-соседей. Это вопрос ЕС, который затрагивает гораздо больше стран, чем те, что сейчас упоминаются. Швеция сейчас ведет интенсивные переговоры с другими странами ЕС, Норвегией и Великобританией по совместному ответу", – написал он.

Что известно о пошлинах Трамп

Страны, которые после угроз американского президента Дональда Трампа захватить Гренландию отправили на остров своих военных, будут платить 10% пошлины при торговле с Соединенными Штатами. Эти санкции вступят в силу 1 февраля, а с 1 июня 2026 года тарифы увеличатся до 25%.

Соответствующее объявление в собственной соцсети Truth Social Трамп сделал 17 января. Республиканец "отомстил" Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландам и Финляндии.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 17 января, в Дании и Гренландии протестующие выступили против требования президента Дональда Трампа о передаче арктического острова Соединенным Штатам Америки. Люди отмечали, что его жители должны иметь право самостоятельно определять свое будущее.

