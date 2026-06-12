"Москва наращивает силы в Арктике и на Кольском полуострове": в Швеции сообщили об угрозе со стороны НАТО

Страна-агрессор Россия может попытаться напасть на страны НАТО в "относительно ближайшей перспективе", не дожидаясь победы в Украине, как считалось ранее. Главным фактором является мнение Кремля о том – если руководство российского режима оценит "политические условия как благоприятные", нападение россиян на страны Альянса начнется даже при несоответствии баланса военных сил.

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Более того – эксперты считают, что "важные элементы российских вооруженных сил практически не пострадали" во время войны в Украине и Россия до сих пор сохраняет "потенциал для нападения". Об этом говорится в отчете парламентской комиссии по вопросам обороны Швеции.

Что говорит разведка

Отчет парламентской комиссии основан на данных разведок, как национальной, так и других стран европейского континента. А переоценка возможностей России (ранее, напомним, утверждалось, что для новой внешней агрессии Кремлю нужны победа в Украине и несколько лет на восстановление сил) сделана на фоне "нового курса" США.

В частности, в отчете говорится, что проведение внешней и безопасности политики США во времена нынешней администрации США все больше характеризуется "непредсказуемостью, быстрыми изменениями, транзакционализмом, более жесткой риторикой и большей готовностью применять военную силу в одностороннем порядке".

Напомним, что США уже планируют сократить количество самолетов и кораблей, выделенных для операций НАТО в Европе. Решение стало частью общего курса Вашингтона на сокращение американской защиты европейских союзников.

Возможности агрессоров

Так или иначе, в указанном отчете подчеркивается: Кремль "сохраняет способность" вести гибридную войну одновременно с нанесением дальнобойных ракетных ударов с воздуха. Это дает Кремлю повод считать, что Россия может открыть и вести второй фронт в дополнение к продолжающейся войне в Украине.

Отдельно разведчики обращают внимание на тот факт, что Россия формирует новые военные подразделения. Такие силы в настоящее время создаются в пределах западного Ленинградского округа. Также Кремль продолжает наращивание военной силы на Кольском полуострове и в Арктике.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, россияне наращивают военную инфраструктуру и увеличивают численность войск в стратегических точках вблизи границ с балтийскими и скандинавскими странами-членами НАТО. Это также косвенно доказывает, что у Москвы есть долгосрочная цель атаковать восточный фланг Альянса, несмотря на проблемы с "достижением целей" в войне против Украины.

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