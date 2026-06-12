США планируют сократить количество самолетов и кораблей, предоставляемых для операций НАТО в Европе: в чем причина

США планируют сократить количество самолетов и военных кораблей, выделенных для операций НАТО в Европе. Это решение стало частью общего курса Вашингтона на сокращение американской поддержки европейских союзников.

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В случае реализации этот шаг США ограничит возможности Североатлантического альянса по нанесению ударов на большие расстояния и ведению наблюдений. Об этом говорится в материале The New York Times.

США сокращают военное присутствие в Европе

В июне США в письменной форме предупредили европейских союзников по НАТО о намерении значительно сократить количество самолетов и военных кораблей, предоставляемых Америкой для операций Альянса в Европе.

В частности, запланировано:

сокращение количества истребителей F-16 и F-15E примерно со 150 до 100 единиц ;

; сокращение количества самолетов морской разведки с 26 до 15 и сокращение всех восьми самолетов-заправщиков , которые ранее были доступны Европе;

и сокращение , которые ранее были доступны Европе; перераспределение ракетной подводной лодки и авианосца , а также нескольких военных кораблей и десятков самолетов, которые присоединятся к миссиям авианосца;

, а также которые присоединятся к миссиям авианосца; перераспределение одной из двух групп бомбардировщиков, ранее предназначенных для обороны Европы

В документе, с частью которого ознакомились журналисты, Пентагон отказался комментировать конкретные цифры и сослался на заявление своего Европейского командования, сделанное на прошлой неделе, о намерении Пентагона сократить свои обязательства в Европе.

"Эти детали, некоторые из которых впервые были опубликованы в немецком новостном издании Die Welt, дают наиболее четкую картину того, насколько администрация Трампа намерена уменьшить свои обязательства перед НАТО, военным альянсом, созданным после Второй мировой войны. Целью НАТО было главным образом защитить американских союзников в Европе от внешних угроз, таких как Советский Союз, и его европейские члены до сих пор считают его важным для своей способности сдерживать Россию", – отмечает издание.

Как быстро планируется реализовать намерения по сокращению войск, пока неизвестно. Однако американские чиновники говорят, что это произойдет "очень скоро — гораздо раньше, чем готовились европейские коллеги".

Решение Вашингтона ослабит обороноспособность Европы.

"Резкое сокращение американских сил повлияет на способность НАТО, например, контролировать движение российских подводных лодок или запускать дальнобойные ракеты "Томагавк" далеок вглубь российской территории. Хотя европейцы обладают аналогичными возможностями запуска ракет, эксперты говорят, что эти ракеты действуют как более сильный сдерживающий фактор для России, когда они находятся во владении Соединенных Штатов, поскольку европейцы могут быть более осторожными в отношении их развертывания", — пояснили в The New York Times.

Особенно опасно то, что упомянутые сокращения происходят в комплексе.

"Хотя каждое из этих сокращений можно осуществить отдельно, вместе они представляют собой значительное изменение позиции и создают проблемы для европейской готовности к сдерживанию во всем спектре", – считает Джузеппе Спатафора из Парижского аналитического центра Европейского союза по исследованиям безопасности.

Президент Трамп годами жаловался на бремя, которое несут Соединенные Штаты в отношении своего вклада в НАТО. Он неоднократно призывал Европу делать гораздо больше для самозащиты без американской поддержки и угрожал полностью выйти из альянса. Но его администрация продолжала делать лишь отдельные заявления о относительно небольшом выводе войск из отдельных стран — до июня, когда было объявлено о намерении значительно сократить американскую поддержку НАТО в целом.

"Сокращения будут смягчены тем фактом, что американские войска в Европе по-прежнему будут составлять одну из крупнейших сил НАТО на континенте. Последствия сокращения также будут смягчены тем фактом, что европейские лидеры, видя необходимость меньше полагаться на поддержку США, уже начали процесс перевооружения своих стран", – пишет The New York Times, напомнив, что при этом министр обороны Великобритании ушел в отставку из-за слишком малых расходов правительства на оборону, а Германия вышла из проекта строительства нового истребителя вместе с Францией и Испанией.

Впрочем, отмечают журналисты, для части европейцев важно не столько то, насколько серьезным будет сокращение американского военного присутствия в Европе, сколько то, готов ли президент США Дональд Трамп вообще выполнить взятые на себя Штатами обязательства защищать союзников от внешнего нападения военным путем.

И здесь у многих есть вполне обоснованные сомнения.

"Главная проблема НАТО заключается в том, что пока Трамп является президентом, больше нет никакой веры в то, что США придут на помощь европейцам в случае чрезвычайной ситуации", — убежден депутат Бундестага Антон Хофрайтер.

The New York Times отмечает, что сокращение американских вооруженных сил происходит в особенно напряженный для Европы момент. В конце мая российский беспилотник нанес удар по многоквартирному дому в Румынии, что стало первым подобным ударом в крупном городском районе на территории НАТО. В сочетании с другими вторжениями российских беспилотников в воздушное пространство НАТО это вызвало опасения в Европе, что Россия может распространить свою агрессию за пределы вторжения в Украину.

Эд Арнольд из Королевского института объединенных служб, аналитического центра по вопросам безопасности в Лондоне, сказал, что хотя сокращение войск может быть хуже, "оно будет иметь эффект сосредоточения внимания".

"Детали сокращения войск были сообщены в частном порядке, когда высокопоставленные чиновники американского оборонного ведомства публично заявили о своем намерении перераспределить силы для защиты американских интересов в Индо-Тихоокеанском регионе. В начале июня глава Европейского командования Пентагона генерал Алексус Гринкевич заявил: "В модели сил НАТО наблюдается нездоровая взаимозависимость от сил США". Генерал, являющийся главнокомандующим войсками НАТО, добавил: "Президент Трамп, министр Хегсет и другие четко дали понять, что это нужно изменить, и это изменится. Потенциальная реальность одновременного конфликта на нескольких театрах военных действий требует этого" — процитировали заявление журналисты .

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