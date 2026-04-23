Москва уже готовится: разведка Нидерландов оценила, когда Россия может напасть на страны НАТО

Пока страна-агрессор Россия продолжает активную фазу войны в Украине, полномасштабный конфликт россиян с оборонным альянсом НАТО маловероятен. В то же время Москва уже готовится к возможному противостоянию с Альянсом, в частности рассматривая сценарии ограниченных территориальных действий с целью политической дестабилизации НАТО.

Так или иначе, Россия уже через год после завершения войны против Украины будет готова к потенциальному столкновению с НАТО. Об этом говорится в ежегодном отчете разведки Нидерландов.

Значение войны

"Китай и Россия имеют значительные геополитические амбиции и противостоят западному влиянию в мире. Китайские компании поддерживают российские военные усилия в Украине и тем самым играют значительную роль в растущей угрозе для Европы и НАТО", – указано в отчете.

Разведчики отмечают, что война против Украины имеет для страны-агрессора "экзистенциальное значение", ведь война идет не за территории, а за "роль России в мировом порядке" и "сохранение нынешнего политического режима".

Призыв в ряды агрессоров

Несмотря на значительные потери, Россия продолжает восстанавливать и расширять свои вооруженные силы. Основное внимание уделяется новым наборам личного состава, отмечают в разведке. Также Кремль обращает внимание на производство нового вооружения и накопление боеприпасов.

Особенно активно у россиян развиваются системы противовоздушной обороны, дальнобойное оружие и беспилотные технологии, сказано в докладе.

Гибридные войны

В отчете также отмечается, что боевой опыт, полученный в войне против Украины, повышает эффективность российской армии. Кроме того, Россия активизировала гибридные методы воздействия в Европе, в частности диверсии, шпионаж и информационные операции.

После временного спада в 2024 году интенсивность таких действий снова растет, отмечают разведчики.

Выводы

Как подчеркивается в отчете, в условиях ослабления системы контроля над вооружениями и развития новых технологий риски безопасности для Европы со стороны России продолжают усиливаться.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Россия опубликовала адреса немецких оборонных компаний, задействованных в поставках вооружений Украине. Москва сделала это с целью запугать руководителей этих компаний, убежден глава ведомства по охране конституции в Тюрингии Штефан Крамер.

