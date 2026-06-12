Вырубают леса под казармы: как Россия усиливает военное присутствие у границ НАТО

Российская Федерация наращивает военную инфраструктуру и увеличивает численность войск в стратегических точках вблизи границ с балтийскими и скандинавскими странами-членами НАТО. Это может свидетельствовать в пользу предположения, что у Москвы есть долгосрочная цель атаковать восточный фланг Североатлантического альянса – даже несмотря на проблемы с достижением целей в рамках длительной войны против Украины.

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Расследование датской телекомпании DR совместно со шведскими, эстонскими и норвежскими коллегами выявило пять мест, где российские военные активизировали свою деятельность. Издание Telegraph геолоцировало спутниковые снимки, на которых видны военные объекты агрессора и вырубка лесов для создания новых.

Где наблюдается увеличение активности ВС РФ

Россия расширяет свою базу в поселке Печенга (Мурманская область) в 7 милях (примерно 11,3 км) от границы с Норвегией.

Кадры, снятые спутником, показывают, что там строится новая казарма, а российское министерство обороны подтвердило, что численность войск вырастет с бригады до дивизии.

Марко Эклунд, бывший офицер финской разведки, рассказал DR, что это означает увеличение количества солдат на месте с 4000 до примерно 10 000.

У границы с Финляндией РФ строит новую базу вблизи города Кандалакша (Мурманская область), где разместится артиллерийская бригада.

Анализ спутниковых снимков показал, что там также возводятся новые сооружения, в частности казармы, столовые и складские помещения.

На другом объекте вблизи финской границы, в Новой Вилге под городом Петрозаводск (Республика Карелия) – в районе, где годами не было военного присутствия, – также "вырастет" новая база.

Сравнивая фотографии за сентябрь 2025 и июнь 2026 года, аналитики подсчитали, что для строительства новых зданий было вырублено около квадратного километра леса.

Что касается российско-эстонской границы, которую руководители НАТО часто называют потенциальной горячей точкой, то в городе Луга (Ленинградская область) наблюдается усиленное присутствие военной техники.

Пятая локация – это район города Балтийск в Калининградской области, российском эксклаве, расположенном между государствами НАТО Польшей и Литвой. Там (примерно в 22 километрах от границы) расположена военно-морская база, специализирующаяся на морских атаках и операциях в тылу противника.

Марко Эклунд заявил, что эта база увеличивает численность войск с бригады до дивизии; также наблюдается увеличение количества военной техники на ее территории.

Как писал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский недавно заявил, что для РФ расширение военных действий возможно только при условии восстановления армии после войны в Украине. "Если мы найдем путь, как остановить эту войну как можно скорее, то, понятно, у Владимира Путина не будет шанса оккупировать другую страну", – считает он.

– В НАТО все чаще признают реальность угрозы со стороны России и собственную неготовность к масштабному прямому военному конфликту. Такая оценка может стать толчком для принятия политических и военных решений, направленных на усиление обороноспособности Альянса.

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