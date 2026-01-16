Республиканцы обещают заблокировать попытки Трампа захватить Гренландию силой – The Hill

Республиканцы в Сенате обещают блокировать любые попытки президента США Дональда Трампа захватить Гренландию военной силой. Это произошло на фоне того, что представители Трампа в среду не отказались от своих требований по контролю над островом во время встречи в Белом доме.

Об этом пишет американская газета The Hill. Политики говорят, что захват Гренландии уничтожит НАТО и даст России большее преимущество в войне против Украины.

Что известно

Как сообщается, два сенатора-республиканца, Томас Тиллис и Лиза Мурковски, планируют визит в Копенгаген в пятницу, чтобы заверить премьер-министра Дании, что республиканцы будут сильно противодействовать любым попыткам Трампа применить военную силу для захвата Гренландии.

"Я собираюсь напомнить им, что у нас равные ветви власти, и я считаю, что есть достаточное количество членов, независимо от того, высказываются они или нет, которые обеспокоены этим. Фактическое выполнение чего-либо, что предусматривает захват суверенной территории, являющейся частью суверенного государства, встретит достаточно существенное сопротивление в Конгрессе", – сказал он.

Другой сенатор-республиканец, пожелавший остаться анонимным, сказал, что разговоры Трампа о захвате Гренландии вызвали больше сопротивления со стороны республиканцев в Конгрессе из-за ужасных последствий, которые такой агрессивный шаг будет иметь для будущего НАТО.

Тиллис и Мурковски отправятся в Данию в конце недели вместе с сенаторами-демократами Крисом Кунсом, Джинн Шахин и Диком Дурбином. Они встретятся с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и министром иностранных дел Ларсом Лекке Расмуссеном, которые в среду приняли участие во встрече с вице-президентом Вэнсом и государственным секретарем Марко Рубио в Вашингтоне, после чего обе стороны "договорились не соглашаться".

Мурковски объединилась с Шахин, чтобы стать соавтором законопроекта, который будет запрещать использование средств Министерства обороны для блокады, оккупации, аннексии или проведения военных операций против Гренландии или любой суверенной территории государства-члена НАТО. Их законопроект также запретит Государственному департаменту использовать средства для тех же действий.

Напомним, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что оборона Гренландии является "общей заботой" для всего НАТО. Ведутся дискуссии о создании миссии по патрулированию воздушного пространства Арктики по образцу операции "Восточный страж", которая проходит на восточном фланге Альянса.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Соединенные Штаты Америки, Дания и Гренландия созовут "рабочую группу высокого уровня". Ее участники проведут переговоры по "совместному пути вперед" после встречи дипломатов в Вашингтоне.

