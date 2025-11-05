УкраїнськаУКР
русскийРУС

Лубинец просит омбудсмена Италии обеспечить права украинца, арестованного за подрыв "Северных потоков"

Михаил Левакин
Новости. Мир
2 минуты
177
Лубинец просит омбудсмена Италии обеспечить права украинца, арестованного за подрыв 'Северных потоков'

Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к своему итальянскому коллеге Марино Фарделли по поводу гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого арестовали по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток". Как отметил украинский омбудсмен, Кузнецова удерживают в итальянской тюрьме строгого режима "без обеспечения надлежащих санитарных условий, доступа к диетическому питанию, информации и возможности контактов с семьей". К тому же подозреваемый объявил голодовку.

Видео дня

Такие обстоятельства неприемлемы и противоречат Конвенции о защите прав человека и основных свобод, заявил Дмитрий Лубинец. Он заверил, что "взял ситуацию под личный контроль".

Что говорит Лубинец

"Я обратился к омбудсману Италии и региона Лацио Марино Фарделли с просьбой обеспечить соблюдение базовых прав и надлежащих условий содержания украинца. 5 ноября представители Офиса омбудсмена Украины будут пытаться получить доступ к месту содержания Сергея Кузнецова, чтобы проверить условия его содержания, состояние его здоровья и предоставить ему необходимую поддержку", – отметил Лубинец.

Лубинец просит омбудсмена Италии обеспечить права украинца, арестованного за подрыв "Северных потоков"

Уполномоченный по правам человека напомнил, что польский суд недавно оправдал другого гражданина Украины, которого обвиняли по аналогичным обстоятельствам по "делу Северных потоков". Тот факт, что в Польше оправдали этого подозреваемого, "подтверждает отсутствие надлежащей доказательной базы в подобных обвинениях", считает Лубинец.

Украина всегда защищает своих граждан, "независимо от того, где они находятся", добавил омбудсмен.

Что предшествовало

Лубинец просит омбудсмена Италии обеспечить права украинца, арестованного за подрыв "Северных потоков"

В Италии по международному ордеру на арест, выданному немецкой прокуратурой, задержали бывшего украинского офицера Сергея Кузнецова, которого подозревают в организации взрывов на "Северном потоке". Сам задержанный отверг все обвинения и заявил об отказе от выдачи Германии.

Как утверждается в ордере на арест, Кузнецов мог руководить командой диверсантов, которые заложили взрывные устройства на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в районе острова Борнхольм в Балтийском море в сентябре 2022 года.

Кузнецов объявил голодовку еще 31 октября, протестуя против нарушения его базовых прав. Среди требований заключенного: обеспечение надлежащего питания, доступа к здоровой окружающей среде, достойных условий содержания, а также равного отношения с другими заключенными относительно свиданий с семьей и доступа к информации.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша рассматривала возможность предоставить убежище ранее упомянутому украинцу Владимиру Журавлеву, которого оправдали по делу "Северных потоков". Эту идею озвучивал вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время частных разговоров с коллегами. Кроме того, политик предложил наградить Владимира орденом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!