Лубинец просит омбудсмена Италии обеспечить права украинца, арестованного за подрыв 'Северных потоков'

Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к своему итальянскому коллеге Марино Фарделли по поводу гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого арестовали по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток". Как отметил украинский омбудсмен, Кузнецова удерживают в итальянской тюрьме строгого режима "без обеспечения надлежащих санитарных условий, доступа к диетическому питанию, информации и возможности контактов с семьей". К тому же подозреваемый объявил голодовку.

Такие обстоятельства неприемлемы и противоречат Конвенции о защите прав человека и основных свобод, заявил Дмитрий Лубинец. Он заверил, что "взял ситуацию под личный контроль".

Что говорит Лубинец

"Я обратился к омбудсману Италии и региона Лацио Марино Фарделли с просьбой обеспечить соблюдение базовых прав и надлежащих условий содержания украинца. 5 ноября представители Офиса омбудсмена Украины будут пытаться получить доступ к месту содержания Сергея Кузнецова, чтобы проверить условия его содержания, состояние его здоровья и предоставить ему необходимую поддержку", – отметил Лубинец.

Уполномоченный по правам человека напомнил, что польский суд недавно оправдал другого гражданина Украины, которого обвиняли по аналогичным обстоятельствам по "делу Северных потоков". Тот факт, что в Польше оправдали этого подозреваемого, "подтверждает отсутствие надлежащей доказательной базы в подобных обвинениях", считает Лубинец.

Украина всегда защищает своих граждан, "независимо от того, где они находятся", добавил омбудсмен.

Что предшествовало

В Италии по международному ордеру на арест, выданному немецкой прокуратурой, задержали бывшего украинского офицера Сергея Кузнецова, которого подозревают в организации взрывов на "Северном потоке". Сам задержанный отверг все обвинения и заявил об отказе от выдачи Германии.

Как утверждается в ордере на арест, Кузнецов мог руководить командой диверсантов, которые заложили взрывные устройства на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в районе острова Борнхольм в Балтийском море в сентябре 2022 года.

Кузнецов объявил голодовку еще 31 октября, протестуя против нарушения его базовых прав. Среди требований заключенного: обеспечение надлежащего питания, доступа к здоровой окружающей среде, достойных условий содержания, а также равного отношения с другими заключенными относительно свиданий с семьей и доступа к информации.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша рассматривала возможность предоставить убежище ранее упомянутому украинцу Владимиру Журавлеву, которого оправдали по делу "Северных потоков". Эту идею озвучивал вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время частных разговоров с коллегами. Кроме того, политик предложил наградить Владимира орденом.

