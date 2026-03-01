Трамп заявил о затоплении девяти иранских военных кораблей и поражении штаба ВМС Ирана: подробности

Американское ударное корабельное соединение у берегов Ирана поразило девять иранских военных кораблей. Атакованные суда пошли на дно.

Видео дня

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Также по его словам, была поражена штаб-кватрира иранских ВМС.

"Только что я получил сообщение, что мы уничтожили и потопили девять иранских военно-морских кораблей, некоторые из них достаточно большие и важные. Мы преследуем остальные — скоро они тоже окажутся на дне моря! В ходе другой атаки мы в значительной степени уничтожили их штаб-квартиру ВМС", — написал американский лидер.

Иран атакует инфраструктуру ВМС и корабли

Заметим, что этому предшествовало заявление Центрального командования армии США о поражении иранского корвета "Джамаран". Корабль затонул в Оманском зали ве у мыса Чах-Бахар.

В то же время Министерство обороны ОАЭ сообщало об ударе по складу на военно-морской базе "Аль-Салам", что привело к пожару в двух контейнерах. О жертвах информации у ведомства нет. Также Тегеран атаковал в Абу-Даби базу французских военно-морских сил "Кам де ля Пе".

Clash Report сообщило, что Корпус стражей Исламской революции, вероятно, нанес удар по американскому авианосцу "Авраам Линкольн". Боевики заявляют, что корабль был атакован четырьмя ракетами. Центком армии США опровергал информацию, заявив, что ракеты не долетели до корабля, и авианосец дальше находится в строю.

Напомним, что 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану. К удару по Ирану также присоединились Соединенные Штаты.

Израильские чиновники заявили, что во время ударов по правительственному кварталу в Тегеране был ликвидирован лидер Ирана Али Хаменеи. Также сообщается о ликвидации еще нескольких высокопоставленных представителей иранского военно-политического руководства.

В свою очередь в ответ Иран осуществил ракетный обстрел Израиля. Также иранские военные нанесли ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где размещены базы США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!