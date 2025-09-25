'Для нас он герой': Польша хотела дать убежище украинцу, которого обвиняют в причастности к подрыву 'Северных потоков'

Польша рассматривала возможность предоставить убежище украинцу Владимиру З., которого международные следователи связывают с диверсиями на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Эту идею лично озвучивал вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время частных разговоров с коллегами.

Видео дня

Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita. Источники издания утверждают, что Сикорский не только выражал готовность предоставить убежище, но и предлагал наградить Владимира З. орденом.

"Для нас он герой", – цитируют собеседники позицию польского дипломата.

Сикорский известен резкой критикой российско-германского энергетического проекта. Еще до взрывов он сравнивал "Северный поток" с пактом Молотова – Риббентропа, считая его угрозой безопасности Европы. После диверсии политик даже опубликовал в соцсетях фото с места подрыва с комментарием "Спасибо, США", но позже удалил сообщение после замечаний, в частности, от Госдепартамента США.

В прошлогоднем интервью Rzeczpospolita Сикорский отмечал, что до сих пор подозревает американскую сторону в причастности к инциденту.

"Если верить прессе, это сделал кто-то заинтересованный. И американская сторона заранее знала об этом и ничего не сделала, чтобы предотвратить", – говорил он.

На вопрос о возможном участии украинцев министр ответил осторожно, лишь отметив, что диверсию осуществила сторона, "которая имела интерес".

Расследование взрывов на "Северных потоках" продолжается. Ни одна страна или международная структура официально не взяла на себя ответственность, а версии об организаторах и мотивах остаются предметом острых политических дискуссий.

Напомним, что в Италии полиция по ордеру, выданному немецким судом, арестовала гражданина Украины, которого подозревают в подрыве трубопровода "Северный поток". Следствие в Германии считает, что Сергей Кузнецов был одним из координаторов операции в сентябре 2022 года, когда группа лиц, использовавшая яхту, заложила взрывчатку на газопроводах в районе острова Борнхольм в Балтийском море.

23 августа стало известно о том, что на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" на глубине около 70-80 метров в Балтийском море было заложено по меньшей мере четыре взрывных устройства весом от 14 до 27 кг каждое. Взрывчатка была смесью гексогена и октогена. Бомбы, вероятно, были оснащены детонаторами замедленного действия.

В феврале 2024 года в Дании прекратили расследование взрывов на "Северных потоках" из-за отсутствия оснований для возбуждения уголовного производства. Аналогичное решение приняли и в Швеции.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал сделать все возможное, чтобы помешать перезапуску российского газопровода "Северный поток-2". По его словам, Берлин будет продолжать давить на Россию, чтобы принудить к миру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!