Требует соблюдения прав: в Италии объявил голодовку украинец, которого подозревают в подрыве 'Северных потоков'

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, которого подозревают в подрыве "Северных потоков" в Балтийском море в сентябре 2022 года, объявил голодовку. Сейчас мужчина находится под стражей в Италии и ожидает окончательного решения о его экстрадиции в Германию.

Об этом сообщает Agenzia Nova, ссылаясь на адвоката подозреваемого Николу Канестрини. По его словам, с момента ареста, 22 августа, Кузнецов не получал пищи, "соответствующей его состоянию здоровья".

"Защита уведомила соответствующие органы о голодовке, объявленной его клиентом, бывшим украинским офицером, который содержится в тюрьме строгого режима в Италии в ожидании решения по европейскому ордеру на арест, выданному Германией по так называемому делу "Северного потока", – подчеркнул адвокат.

Кузнецов протестует против нарушения его базовых прав

По словам Канестрини, Кузнецов объявил голодовку еще 31 октября, протестуя против нарушения его базовых прав. Среди требований заключенного: обеспечение надлежащего питания, доступа к здоровой окружающей среде, достойных условий содержания, а также равного отношения с другими заключенными относительно свиданий с семьей и доступа к информации.

В материале отмечается, что в конце октября суд в Болонье удовлетворил запрос прокуратуры на экстрадицию украинца в Германию. Защита обжаловала это решение в Верховном кассационном суде, который должен принять окончательный вердикт в течение ближайшего месяца.

Что предшествовало

В Италии по международному ордеру на арест, выданному немецкой прокуратурой, задержали бывшего украинского офицера Сергея Кузнецова, которого подозревают в организации взрывов на "Северном потоке". Сам задержанный отверг все обвинения и заявил об отказе от выдачи Германии.

Как утверждается в ордере на арест, Кузнецов мог руководить командой диверсантов, которые заложили взрывные устройства на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в районе острова Борнхольм в Балтийском море в сентябре 2022 года.

В прокуратуре ФРГ заявили, что подозреваемый и его предполагаемые сообщники использовали парусную яхту, арендованную у немецкой компании через посредников по поддельным документам. По законам Германии мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Как писал OBOZ.UA, Польша рассматривала возможность предоставить убежище украинцу Владимиру Журавлеву. Эту идею озвучивал вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время частных разговоров с коллегами. Кроме того, политик предлагал наградить Владимира орденом.

