Польша отказала Германии в экстрадиции украинца, подозреваемого в подрыве 'Северных потоков'

Польша отказала Германии в экстрадиции украинца, которого подозревают в причастности к взрывам на газопроводах "Северных потоков" в 2022 году. Польский суд также постановил освободить его из-под стражи.

Решение принял суд Варшавы, признав запрос немецкой стороны неприемлемым, пишет Reuters. Судья отметил, что подозреваемый по имени Владимир мог действовать в интересах Украины, поэтому имеет право на функциональный иммунитет.

Подробности судебного решения в отношении украинца

Официальная Варшава сообщила, что решение о передаче подозреваемого Германии должно приниматься исключительно судами. Премьер-министр Дональд Туск заявил в начале этого месяца, что его передача не отвечает национальным интересам Польши. Он пояснил, что проблема заключается не в том, что подводные трубопроводы, идущие из России в Германию, были взорваны в сентябре 2022 года, а в том, что они вообще были построены вопреки важнейшим интересам всей Европы.

"Лицо, которое преследуют, если оно было виновником, имеет право на функциональный иммунитет, который распространяется на деяния, совершенные в связи с его деятельностью в пользу Украинского государства", – заявил судья Дариуш Любовский в своем приговоре, который признал немецкое заявление неприемлемым.

Он добавил, что если Украина на самом деле была организатором этого акта агрессии, то только Украина может нести ответственность за это событие. Зато Украина отрицает свою причастность к взрывам.

После оглашения приговора Туск в соцсети X назвал справедливым решение польского суда об отказе в экстрадиции украинца в Германию.

Выступая во время визита в Анкару, министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что правительство Германии уважает решение суда.

"В Польше суд вынес решение, которое я уважаю, поскольку мы признаем разделение властей. Когда выносятся решения, особенно в иностранной стране, то вмешательство исполнительной власти не является обязанностью", – заявил он.

Что известно о подозреваемых в подрыве

30 сентября полиция Польши задержала инструктора по дайвингу Владимира Журавлева, которого разыскивают немецкие следователи по подозрению в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". В Германии ему грозит до 15 лет тюрьмыза диверсию, подрыв, уничтожение сооружения и в "антиконституционном саботаже".

Главная прокуратура Германии утверждает, что Владимир был одним из членов группы, которую подозревают в аренде парусной яхты и закладке взрывчатки на трубопроводах вблизи датского острова Борнхольм.

Польский адвокат подозреваемого отвергает обвинения и говорит, что Владимир не сделал ничего плохого. Он также поставил под сомнение, является ли дело об уничтожении российского имущества украинцем в то время, когда страны находятся в состоянии войны, уголовным делом.

Второй украинский подозреваемый, Сергей К., получил отсрочку, когда Верховный суд Италии удовлетворил апелляцию на его передачу по процессуальным основаниям. Это дело придется снова рассматривать в суде.

В Польше суды могут отказать в передаче подозреваемых, разыскиваемых по европейскому аресту, если это будет нарушать их права человека или если уголовное производство за то же преступление продолжается в Польше.

