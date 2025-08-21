В Италии задержали украинца, которого подозревают в причастности к подрыву 'Северных потоков': что известно

В Италии полиция арестовала гражданина Украины, которого подозревают в подрыве трубопровода "Северный поток". По предварительным данным, он был одним из координаторов операции в сентябре 2022 года, когда группа лиц, использовавшая яхту, заложила взрывчатку на газопроводах в районе острова Борнхольм в Балтийском море.

После экстрадиции в Германию обвиняемый предстанет перед немецким судом. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры ФРГ.

Детали расследования

По данным следствия, на борту яхты, которую использовали подрывники, якобы находился украинец Сергей К.

Он был арестован на основании европейского ордера на арест, выданного следственным судьей Федерального суда Германии 18 августа 2025 года.

Сергей К. был задержан в итальянской провинции Римини сотрудниками участка карабинеров в Мизано-Адриатико в тесном сотрудничестве со Службой международного полицейского сотрудничества.

Обвиняемому инкриминируют несколько статей Уголовного кодекса Германии: совершение совместного взрыва (статья 308), антиконституционный саботаж (статья 88.1) и разрушение зданий (статья 305.1).

По данным прокуратуры, Сергей К. входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года.

Обвиняемый, предположительно, был одним из координаторов операции.

Он и его сообщники использовали для перевозки парусную яхту, выходившую из немецкого города Росток.

Яхта ранее была арендована у немецкой компании через посредников по поддельным документам, удостоверяющим личность.

Взрывное устройство сработало 26 сентября 2022 года. В результате взрывов оба газопровода получили серьезные повреждения.

После экстрадиции из Италии обвиняемый предстанет перед следственным судьей Федерального суда, говорится в сообщении прокуратуры Германии.

В атаке подозревают украинский спецназ

По данным немецкого журнала Der Spiegel, атаки на трубопроводы были совершены украинским спецназовцем в сентябре 2022 года, хотя эксперты ранее раскритиковали такую версию следствия.

"Водолазы были доставлены со специально арендованной парусной яхты в район трубопроводов, чтобы затем заложить взрывчатку на морском дне. Сергей К. находился на борту судна под названием "Андромеда", – пишет издание.

По данным расследования Spiegel, операция была санкционирована Вооруженными силами Украины как атака на законную военную цель в войне между Украиной и РФ.

Так, доходы от поставок газа в Германию внесли значительный вклад в финансирование российской агрессии против Украины.

Первоначально предполагалалось, что за взрывами стоят россияне. В конечном итоге следствие в Германии выявило связь яхты с Украиной.

В 2024 году генпрокурор Германии Йенс Роммель получил предварительный ордер на арест одного из подозреваемых дайверов. Однако подозреваемый покинул свой дом в Польше до того, как его успели арестовать.

Сообщалось, что польские власти заранее предупредили Киев и подозреваемый пересек границу с Украиной на автомобиле с дипломатическими номерами, утверждает Spiegel.

Источники в службе безопасности Германии сообщают, что пока неясно, когда Сергей К. будет экстрадирован в Германию.

Что известно о подрыве "Северных потоков"

В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех веток газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" были разрушены взрывами в нейтральных водах на дне Балтийского моря.

Оба газопровода на тот момент не работали, но были заполнены техническим газом.

Польша и Украина обвинили во взрывах РФ, Москва в свою очередь обвинила "англосаксов" и открестилась от своей причастности.

Немецкие СМИ утверждали, что яхта, которую использовали предполагаемые подрывники, принадлежит гражданам Украины, а один из мужчин, арендовавший яхту, живет в Украине.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву "Северных потоков", президент Владимир Зеленский также отрицал, что мог отдать подобные распоряжения.

В феврале 2024 года в Дании прекратили расследование взрывов на "Северных потоках" из-за отсутствия оснований для возбуждения уголовного производства. Аналогичное решение приняли и в Швеции.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал сделать все возможное, чтобы помешать перезапуску российского газопровода "Северный поток-2". По его словам, Берлин будет продолжать давить на Россию, чтобы принудить к миру.

