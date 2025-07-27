Литва выделит деньги на закупку Patriot для Украины: в Минобороны раскрыли планы

В Литве сообщили о готовности присоединиться к поставкам Украине систем противовоздушной обороны Patriot. На эти цели в Вильнюсе планируют выделить до 30 миллионов евро.

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Об этом в субботу, 26 июля, заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалиене. Она провела встречу с американским коллегой Питом Хегсетом.

"Во время встречи я также поддержала решение президента Дональда Трампа поставлять оружие, произведенное в США, в Украину, полностью финансируемое союзниками по НАТО", – написала министр.

США будут оставаться центром трансатлантической безопасности, но для этого необходим вклад всех союзников – это дал понять во время встречи Хегсет.

"Сокращение сроков поставки вооружения союзникам, финансирование обороны, возможности проведения тренировок и учений, приобретение вооружения, развитие оборонной промышленности и важность совместного производства являются важнейшими приоритетами США", – добавила Шакалиене.

Напомним: в апреле этого года Литва пообещала выделить Украине дополнительные 30 миллионов евро на военную помощь – без учета ранее обнародованной суммы в 110 миллионов на 2025 год. Как отметила министр обороны Литвы Довиле Шакалиене, эти 30 миллионов рассчитаны на приобретение артснарядов, антидронових винтовок и средств РЭБ.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 июля Североатлантический альянс и Белый дом достигли договоренности о поставках Украине оружия. Все расходы лягут на страны ЕС, заявил президент США Дональд Трамп. Он сказал, что 17 Patriot уже готовятся к отправке, отметив, что это будет "полный комплект".

Первая из обещанных США систем ПВО Patriot будет поставлена Украине не раньше, чем через восемь месяцев, то есть не раньше весны 2026 года. Доставка других систем займет еще больше времени, писали СМИ, ссылаясь на источники в правительстве Германии.

Президент Владимир Зеленский говорит, что Украина направила запрос партнерам о потребности в десяти зенитных ракетных комплексах MIM-104 Patriot. Задача власти – найти средства, которых хватит на привлечение всех этих систем противовоздушной обороны. Сейчас ракеты к ним есть, дополнительные договоренности тоже ведутся.

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