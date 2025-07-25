"Наша задача – найти деньги на все 10 систем": Зеленский объяснил ситуацию с Patriot для Украины

Президент Владимир Зеленский говорит, что Украина направила запрос партнерам о потребности в десяти зенитных ракетных комплексах MIM-104 Patriot. Задача власти – найти средства, которых хватит на привлечение всех этих систем противовоздушной обороны.

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Сейчас ракеты к ним есть, дополнительные договоренности тоже ведутся. Об этом он заявил на встрече с журналистами 24 июля, где присутствовала главный редактор OBOZ.UA Леся Гасич.

Сколько Patriot реально могут передать Украине

"У нас запрос на 10. То, что я публично говорил. Мы сейчас с партнерами работаем над тем, чтобы обеспечить эти 10. С вопросом ракет работаем, ракеты у нас есть", – ответил Зеленский на вопрос о ситуации с этими ЗРК.

По его словам, производство ракет пока осуществляют европейцы, с которыми у Киева хорошие отношения в частности, площадка уже появляется в Германии. Украинская же сторона "все еще борется" за то, чтобы получить соответствующую лицензию.

Также Зеленский подчеркнул, что "передавать нам системы, продавать" их будет американский лидер Дональд Трамп.

"Наша задача – найти деньги на все 10 систем. И хотелось бы иметь к каждой системе сразу пакет с ракетами. Есть три. Официально я получил подтверждение Германии на две системы, Норвегии – одну. Сейчас мы работаем с нидерландскими партнерами", – добавил он.

Украинский лидер пояснил, что стране нужно закрыть дефицит на оборону в 40 миллиардов гривен в год. Отечественное же производство дронов, систем РЭБ и ракет, чтобы оно нормально работало, требует еще 25 млрд грн в год.

Киев работает над решением этого вопроса с американскими политиками, генсеком НАТО Марком Рютте, премьером Британии Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Евросовета Антониу Коштой, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими.

"Это уже 65 млрд грн, если все это закрывать. Очень тяжелая тема, но я уже начал над этим работать... Кроме того, есть еще на перспективу программа финансирования нашей армии. Это часть обороноспособности Украины и часть безопасности всей Европы. Раньше европейцы отказывались давать деньги на заработные платы наших военных, только на оружие. Но так получается, что наши военные могут быть именно этим оружием, которое защищает всех", – подытожил президент.

Что предшествовало

Германия и США договорились передать Украине пять систем ПВО Patriot. Как пояснил 21 июля министр обороны ФРГ Борис Писториус, поставки должны состояться "как можно скорее", чтобы усилить защиту украинского неба.

На второй день канцлер страны Фридрих Мерц уже заявил: по этому вопросу "есть только общее обещание американской стороны". Он утверждал, что пока Германия не получила от США подтверждения сроков, когда Вашингтон может передать системы на замену тем, которые Берлин готов предоставить Киеву

В свою очередь немецкое издание Spiegel раскрыло, что первая из систем Patriot будет поставлена Киеву "не раньше, чем через восемь месяцев", то есть не раньше весны 2026 года. А отправка остальных систем займет еще больше времени.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 июля президент Владимир Зеленский провел встречу с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром. Они, в частности, обсудили возможности усиления ПВО и совместного производства оружия.

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